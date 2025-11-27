Vier Wehren helfen sich: Ab sofort rückt die „Führungstruppe Ortenau-Süd“ aus, wenns ernst wird

Die Löschtrupps der Kommunen Ettenheim, Mahlberg, Kippenheim und Ringsheim haben zum „Führungstrupp Ortenau-Süd“ zusammengetan.
Im Rahmen der ohnehin praktizierten ortsübergreifenden „Überlandhilfe“ der Feuerwehren wurde jetzt die Bildung eines neuen, gemeinsamen „Führungsunterstützungstrupps Süd“ vollzogen. Dazu unterzeichneten im Mahlberger Rathaus die vier Bürgermeister Bruno Metz (Ettenheim), Dietmar Benz (Mahlberg) Matthias Gutbrod (Kippenheim) und Pascal Weber (Ringsheim) als jeweils örtliche oberste FFW-Dienstherren gemeinsam einen entsprechenden Vertrag – unter den Augen der jeweiligen Feuerwehrkommandanten samt ihren Stellvertretern.