5 Bei einem Unfall bei Neuhengstett mit zwei Fahrzeugen wurden vier Personen verletzt. Foto: Thorsten Terkowsky

Vier Personen wurden bei einem Unfall auf der L 179 bei Neuhengstett verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden ist beträchtlich.









Zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen kam es am nach Polizeiangaben am Donnerstagabend um 17.17 Uhr auf der L 179 in Höhe von Neuhengstett.