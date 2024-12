18-jähriger Audi-Fahrer verursacht Unfall in Rottenburg

1 Der 18-Jährige fuhr bei Rot los. (Symbolbild). Foto: dpa

Insgesamt vier verletzte Personen hat ein Unfall am Samstagabend, gegen 19 Uhr, welcher sich im Kreuzungsbereich der B28 und Schuhstraße in Rottenburg ereignet hat, gefordert.









Link kopiert



Der 18-jährige Audi-Fahrer war mit seinem 18-jährigen Beifahrer auf der B28 von Tübingen kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs. An der Kreuzung mit der Schuhstraße musste er an einer roten Ampel halten, wobei er sich auf der linken der beiden Geradausspuren befand.