1 Über das US-amerikanische "NCMEC", das versucht, vermisste und missbrauchte Kinder ausfindig zu machen, hatten die deutschen Behörden Hinweise erhalten. (Symbolfoto) Foto: Zucchi

Wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie sind kürzlich knapp zwei Dutzend Wohnungen in der Region durchsucht worden. Und zwar im Zollernalbkreis sowie in den Kreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen.















Link kopiert

Reutlingen - Das meldet das Polizeipräsidium in Reutlingen mit Pressesprecher Martin Raff. In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen sowie des Polizeipräsidiums heißt es: "Im Kampf gegen den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in den vergangenen Tagen insgesamt 23 Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht."

22 Männer und eine Frau

Die Verdächtigen seien 22 Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 61 Jahren. An der Vollstreckung der im Vorfeld von den Staatsanwaltschaften Hechingen, Stuttgart und Tübingen erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse seien rund 50 Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen beteiligt gewesen.

Hinweise aus den USA

Wie die Beamten auf die Spur der mutmaßlichen Besitzer des kinderpornografischen Materials gekommen sind? "Unter anderem durch die Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Sicherheitsbehörden", erklärt Raff. Über das US-amerikanische "NCMEC", das National Center For Missing and Exploited Children (deutsch: Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder), habe das Bundeskriminalamt (BKA) Hinweise aus den Staaten erhalten, die an die Landeskriminalämter (LKA) weitergegeben wurden. Das zuständige LKA wiederum habe die Regionalpräsiden informiert.

Tatverdacht erhärtet

"Nachdem sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtet hatte, erwirkten die Staatsanwaltschaften richterliche Durchsuchungsbeschlüsse, auf deren Grundlage seit Mitte vergangener Woche die Wohnungen der 23 Personen durchsucht wurden." Betroffen seien alle vier Landkreise des Polizeipräsidiums Reutlingen. Im Zollernalbkreis waren es Wohnungen, in Tübingen sechs, in Reutlingen vier und in Esslingen neun.

Betroffenen sollen nicht identifiziert werden können

Um welche Städte oder Gemeinden es sich im Zollernalbkreis handelt, durfte Raff nicht mitteilen: "Um eine Identifizierung des Betroffenen, zum Beispiel durch Nachbarn, zu vermeiden", erklärt der Pressesprecher.

Smartphones und Computer

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler unter anderem zahlreiche Datenträger, wie Smartphones und Computer, die nun ausgewertet werden. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Verfahren bestehe ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht.