Vier Topteams unter sich: Warum das Wochenende in der Kreisliga A1 so wichtig ist

Zwei echte Knallerpartien in der Kreisliga A1: Die ersten vier treffen in direkten Duellen aufeinander. Für alle Beteiligten geht es um richtungsweisende Punkte im Kampf um Meisterschaft und Relegation.

SG Zimmern II/Horgen (2./42 Punkte/56:12/+44 Tore) – Kickers Lauterbach (1./45/47:18/+29). Hinspiel: 0:1. Der Verfolger fordert auf dem Horgener Kapf den Tabellenführer heraus. Die Ausgangslage ist klar: Wenn das Team von SG-Coach Mladen Nikolic gewinnt, übernimmt es dank der deutlich besseren Tordifferenz automatisch die Tabellenführung.

Die Gäste mit ihrem Trainderduo Yannick Broghammer und Christoph Müller indes können sich mit einem Sieg absetzten und den Abstand auf den Relegationsrang vergrößern. Und weil sich auch Mariazell und Villingendorf im direkten Duell gegenseitig die Punkte nehmen werden, kann der Sonntag schon fast ein kleine Vorentscheidung bringen. Oder aber das Feld rückt wenige Spieltage vor dem Saisonende noch viel enger zusammen. Die Zuschauer dürfen sich also auf in enges und umkämpftes Topspiel freuen.

Der Gastgeber ist auf viele Zuschauer vorbereitet

Beide Teams haben starke Offensivreihen, schossen zusammen an den 18 Spieltagen 103 Tore. Und die Abwehrreihen (30 Gegentreffer) ließen beiderseits wenig zu. Beim 1:0 im Hinspiel war Kickers-Torschütze Dennis Rothkranz in der Nachspielzeit (90.+2) der Matchwinner.

SG-Funktionär Patrick Moosmann hofft angesichts der spannenden Konstellation auf viele Zuschauer: „Wir sind mit dem Catering mit Wurst und Bier in jedem Fall gerüstet und bereiten uns auf eine größere Besucherzahl vor.“ Die Fans dürften nah am Spielfeld für eine besondere Spitzenspiel-Atmosphäre sorgen. Der Tabellenführer aus Lauterbach reist dabei mit der Empfehlung von 14 Spielen ohne Niederlage an, die SG gewann drei ihrer letzten vier Spiele und ist heiß darauf, die Tabellenführung zu übernehmen.

SG Mariazell/Locherhof (3./40/40:29) – SV Villingendorf (4./56:36/+20). Hinspiel: 2:1). Nicht weniger interessant geht es in Eschbronn zu. Dort duellieren sich die beiden Verfolger in Mariazell. Hier geht es darum, dass die Heimelf bei einem Patzer von Zimmern II auf den zweiten Platz vorrücken kann. Für die Gäste ist der Druck größer: Sie stehen unter Zugzwang – vor allem nach den letzten beiden 0:3-Auswärtspleiten in Dunningen und Dietingen. Bei einer Niederlage könnte der Zug auf den Relegationsplatz abgefahren sein. Im Vorrundenspiel nahm die SG einen glücklichen Sieg mit nach Hause – der SV Villingendorf sinnt nun auf Revanche, um gleichzeitig die Hoffnung auf Rang zwei am Leben zu erhalten.

Kreisliga A Staffel 3: SC 04 Tuttlingen II – SG Frittlingen/Wilflingen. Mit 37 Punkten rangieren die Leintäler weiterhin mit Abstand hinter dem Führungsduo SV Renquishausen (45) und SV Kolbingen (42). Das Thema Meisterschaft und direkter Aufstieg dürfte sich für Trainer Pietro Ippolito und sein Team erledigt haben. Die Relegation ist aber immer noch greifbar.

Die beiden Überraschungsteams SV Egesheim (35) und SV Böttingen – vergangene Runde noch Abstiegskandidaten – sitzen der SG aber dicht im Nacken. Bei der Landesliga-Reserve in der Donaustadt (12./13) ist Frittlingen/Wilflingen klarer Favorit und peilt beim Drittletzten den fünften Auswärtssieg an. Die SC04-Elf ist indes seit vier Spielen ohne Punktgewinn und verlor 2025 dei Partien mit satten 0:12-Toren.