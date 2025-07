„Das Spannende ist auch, dass es am Ende manchmal auf eine Tausendstel der Sekunde ankommt“, erklärte Rosina Schneider erst jüngst in einem Interview mit regio.tv.

Am Sonntagmittag im Ulmer Donaustadion war genau dies der Fall. Die Hürdensprinterin des TV Sulz war bei den Deutschen Meisterschaften der U23 am Start. Zunächst ging sie im letzten der sechs Vorläufe an den Start und sicherte sich mit 13,13 Sekunden ganz entspannt den 1. Platz, der sie direkt in das Finale brachte.

Enges Rennen

Dort ging es gut eine Stunde später deutlich knapper zu: Schneider und Hawa Jalloh liefen beide mit einer Zeit von 13,04 Sekunden ins Ziel – Schneider war aber vier Tausendstel schneller und sicherte sich so den Titel. Dritte wurde Lia Flotow mit 13,08 Sekunden.

Nun geht es zur EM

Durch den Erfolg ist auch Schneiders Start bei den U23-Europameisterschaft im norwegischen Bergen in „trockenen Tüchern“. Diese finden vom 17-20. Juli start und die Sprinterin wird auch dort wieder um jedes Tausendstel kämpfen.