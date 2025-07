Vier Tage lang feiern: So lief das Sportfest des SV Münchweier

1 Schwieriger als es aussieht: Mit einer Wasserpumpe mussten Teilnehmer versuchen, einen Joghurtbecher zu befördern. Foto: Decoux Die diesjährige Vier-Tage-Veranstaltung des SV Münchweier bot Tausenden Besuchern reichlich Spannung, Spaß und Spiel.







Link kopiert



Regenfälle blieben überwiegend aus. Dadurch konnten nahezu alle angesetzten Fußball- und Spaßspiele stattfinden. Den Einstieg machte am Freitag ein neu ausgerichteter „Happy-Elfer-Cup“ für Gruppen, Vereine und Betriebsmannschaften. Auch aus umliegenden Ortschaften hatten sich dazu gleich 19 Teilnehmer angemeldet, um in kleinen Teams auf dem Rasen per Elfmeterschießen im K.O.-System innerhalb von fünf Stunden bis kurz vor Mitternacht die finalen Sieger zu ermitteln. Glückliche Pokalgewinner wurden schließlich der „AS Tralkörper“ und eine Freundesgruppe des „BBC“ vor dem „FC Wadenkrampf“ und dem „FC Bierzooka“. Weitere klangvolle Gruppennamen wie „Rhinwald Spengler“ oder „Mannschaft, die uns am besten gefällt“ schafften es hingegen bei der Siegerehrung nicht ganz so weit nach vorne.