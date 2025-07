Vergleiche hinken immer – in 50 Jahren haben die Albstädter einige denkwürdige Feste gefeiert, und welches davon das größte und schönste war, darüber zu disputieren erscheint äußerst müßig.

Indes ist unstrittig: Das Jubiläumsstadtfest, das vom 17. bis 20. Juli über die Bühne gegangen ist, braucht sich vor keinem anderen zu verstecken. Die Veranstalter haben die richtige Rezeptur gefunden: wenig große, auswärts eingekaufte Attraktionen, dafür viel Hausgemachtes, viel Eigenes, viele Beiträge der Bürger, der Vereine und Vereinigungen, vieles, das nur auf den ersten Blick unscheinbar wirkte, auf den zweiten aber sehr ansehnlich war.

Lesen Sie auch

Viel Gemeinschaft und viel Dialog – das macht den eigentlichen Wert des Festes aus

Vor allem aber: viel Gemeinschaft, viel ungezwungenes Miteinander, viel Dialog auch über weltanschauliche oder ethnische Grenzen hinweg. Die Albstädter sind schnell bereit, sich auseinanderdividieren zu lassen – sie zweifeln auch nach 50 Jahren noch gerne an, dass ihre Stadt überhaupt existiert. Das können sie bleiben lassen: Albstadt gibt es; dieses Wochenende hat es gezeigt.

Das Fest hatte am Donnerstagabend mit einem Konzert der Partyband „Hautnah“ auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz begonnen, die mit lauter Lieblingsliedern die Feststimmung anheizte.

Die Gäste haben mit Verstand getrunken

Von Freitag an wurden dann alle drei Bühnen in der Ebinger Innenstadt simultan bespielt. Hinzu kam jede Menge Straßenmusik, heimische Kunst in der Oberen Vorstadt und der Kapellkirche, geschnitzte, geschmiedete und nicht zuletzt gebrannte Handwerksprodukte aus der ganzen Region, und natürlich kulinarische Spezialitäten aus aller Herren und Damen Länder. Nicht zu vergessen und unverzichtbar an vier heißen Julitagen: Getränke. Es gab alles, alkoholisch und nichtalkoholisch, wobei – anders als zu manchen anderen Jahreszeiten – mit Verstand getrunken wurde und es insgesamt gesittet zuging. Die Polizei musste einmal eingreifen, in der Nacht zum Sonntag – der Einsatz blieb eine Episode am Rande.

Noch unbekannt in Albstadt: die Stelzen-Elfen der Gruppe „Oakleaf“ – sie hatten ihren eigenen Charme. Auch einen leibhaftigen DFB-Pokal bekommt man auf der Alb nicht alle Tage zu Gesicht – der VfB hatte das Original zum Geburtstagsfest mitgebracht, die Schlange der Fans, die sich im Woltemade- oder Stiller-Trikot mit der Trophäe ablichten lassen wollten, war wohl die längste von vielen, die sich an diesem Wochenende bildeten.

Das Ganze noch mal bitte – diesen Wunsch bekommt der OB vielfach zu hören

Da capo – das Ganze noch mal, bitte! Diesen Wunsch bekam Oberbürgermeister Roland Tralmer am Wochenende mehr als einmal zu hören. Nein, im nächsten Jahr wohl nicht, das geben die klammen städtischen Finanzen nicht her. Aber, der OB versprach es hörbar bei der Präsentation des auf Lautlinger Initiative komponierten „Albstadt-Marsches“: In fünf Jahren wieder, das müsste möglich sein.

Dass der VfB Stuttgart dann erneut einen Pokal fürs Selfie zur Verfügung stellen kann, haben die Albstädter nicht in der Hand – aber dafür einiges andere: das lang entbehrte Gemeinschaftsgefühl, die gute Laune, der zivile Umgang miteinander. Wer ihnen die Fähigkeit dazu abspricht, kann an diesem Wochenende nicht hier gewesen sein.