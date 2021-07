1 Momentan herrscht freie Fahrt auf der B 295 bei Simmozheim. Foto: Fritsch

Rund sechs Wochen lang wurde die B 295 zwischen Neuhengstett und Weil der Stadt in diesem Jahr saniert, seit rund zehn Tagen herrscht wieder freie Fahrt. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann aber doch: Voraussichtlich im August steht nochmals eine Sperrung an, um Restarbeiten zu erledigen.

Althengstett-Neuhengstett/Simmozheim/Weil der Stadt - Rund vier Kilometer Strecke, etwa 47 500 Quadratmeter Straßenfläche, Kosten von 1,1 Millionen Euro, sechs Wochen Bauzeit und wegen der Umleitungen vermutlich einige Kilometer mehr auf dem Buckel zahlreicher Autos – so ließen sich die Belagsarbeiten an der B 295 zwischen Neuhengstetter Kreisel und Ortsgrenze Weil der Stadt in Zahlen beschreiben. Seit 2. Juli herrscht dort wieder freie Fahrt; die Strecke war in zwei Abschnitten voll gesperrt gewesen.

Der erste Bauabschnitt, der 11 000 Quadratmeter Straßenfläche umfasste, begann am 25. Mai am Neuhengstetter Kreisel und endete an beziehungsweise nach der Einmündung der K 4377 in Simmozheim. Dabei wurde der alte Belag abgefräst und eine neue Asphaltbinder- sowie Asphaltdeckschicht aufgebracht. Fertig waren die Arbeiten planmäßig bereits in den Pfingstferien, am Freitag, 4. Juni.

Der zweite Bauabschnitt, zwischen der Einmündung der K 4377 (Hauptstraße) in Simmozheim und dem Kreisverkehrsplatz in Weil der Stadt, war wiederum gewissermaßen "zweigeteilt": Von der Einmündung bis zur Kreisgrenze standen (auf einer Fläche von rund 18.000 Quadratmetern) dieselben Maßnahmen an wie im ersten Bauabschnitt.

Ab der Kreisgrenze bis zum Kreisverkehrsplatz in Weil der Stadt wurde der Belag dagegen "flickenweise" instand gesetzt. Dieser Abschnitt, mit einer Fläche von rund 18 500 Quadratmetern, sollte dafür zudem mit einer Asphaltkonservierung überzogen und somit haltbarer gemacht werden. Dieser letzte Arbeitsschritt wurde indes bislang noch nicht erledigt.

Asphaltkonservierung im Bereich Böblingen gilt es noch zu erledigen

So erklärt Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Calwer Landratsamts, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: "Die Asphaltkonservierung des Streckenabschnittes im Bereich Böblingen musste aufgrund von Terminschwierigkeiten des Auftragnehmers auf einen späteren Zeitpunkt (voraussichtlich August) verschoben werden."

Wer nun aber erneut eine wochenlange Sperrung inklusive weiträumiger Umleitungsstrecken befürchtet, kann beruhigt sein: Nach Angaben von Dinkelaker sei für diese Maßnahme voraussichtlich ein Zeitfenster von vier Tagen ausreichend. Zudem werde für die Arbeiten keine Voll-, sondern lediglich eine halbseitige Sperrung erforderlich.