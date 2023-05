An der berühmt-berüchtigten Kreuzung bei Tannheim kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen schwer verletzt wurde.

Ein heftiger Kreuzungsunfall an der Landstraße zwischen Tannheim und Wolterdingen hat am Mittwochabend zu einem großen Einsatz des Rettungsdienstes geführt. Schauplatz war abermals die dortige Kreuzung.

Kurz vor 18 Uhr kam es dort zu einem heftigen Zusammenstoß. Wie die Polizei nach den ersten Ermittlungen vor Ort erklärte, war ein 88-Jähriger mit seinem Mercedes SL 320 von Überauchen her in die Kreuzung eingefahren. Hierbei übersah er an der Stopp-Stelle einen Fiat 500X eines 82-Jährigen, der aus Wolterdingen in Richtungen Villingen unterwegs war.

Es kam zu einer schweren Kollision, in deren Folge beide Fahrzeuge mehrere Meter weit schleuderten. Unklar war, warum trotz des heftigen Zusammenpralls keine Airbags auslösten. Neben den beiden betagten Fahrern wurden auch die jeweiligen Mitfahrerinnen schwer verletzt.

Rettungshubschrauber vor Ort

Vor Ort waren vier Rettungswagen sowie zwei Notärzte – einer davon wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 11 an die Einsatzstelle geflogen – in die Erstversorgung eingebunden. Auch die Helfer vor Ort des Ortsvereins Tannheim leisteten Hilfe. Koordiniert wurden die Maßnahmen vom Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes. Die Beamten des Polizeireviers Villingen haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.