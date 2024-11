Am Donnerstagnachmittag sind eine 19-jährige Frau und drei Männer im Alter von 18, 20 und 25 Jahren nach einem vorausgegangenem Ladendiebstahl in der Calwer Innenstadt vorläufig festgenommen worden.

Zeugen gaben der Polizei die entscheidenden Hinweise. In ihrem Fahrzeug wurde Diebesgut im Wert von rund 2.500 Euro gefunden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Tatverdächtigen möglicherweise mit mindestens zwei weiteren Diebstählen in Bekleidungsgeschäfte in Freudenstadt und Rastatt in Verbindung zu bringen sind.

Lesen Sie auch

Kinderkleidung gestohlen

Dabei soll gemeinschaftlich Kinderkleidung im Wert von weiteren mehreren tausend Euro entwendet worden sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde gegen die 19-Jährige und die beiden 20 und 25 Jahre alten Männer wegen Verdachts des Bandendiebstahls am Freitagnachmittag durch die zuständige Haftrichterin vom Amtsgericht Tübingen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Sie befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen setzte man den 18-Jährigen wieder auf freien Fuß.