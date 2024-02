Vier Monate nach Spatenstich: Das Ettenheimer Gesundheitszentrum nimmt Form an

Nach dem symbolischen Spatenstich im Oktober 2023 gehen die Arbeiten am Neubau des Zentrums für Gesundheit (ZfG) Ettenheim voran. Darüber informiert das Ortenau-Klinikum in einer Mitteilung. Demnach sind inzwischen die Fundamente des Neubaus vollständig gelegt und die Stützwand betoniert. Auch sind mehr als die Hälfte der Wände im Erdgeschoss erstellt. Derzeit wird die Decke über dem Erdgeschoss betoniert und Wände im ersten Obergeschoss werden errichtet.

In das Gebäude wird ab dem kommenden Jahr eine geriatrische Rehabilitation mit insgesamt 60 Betten einziehen, die vom Paul-Gerhardt-Werk Offenburg betrieben wird. Der Neubau wird nicht nur architektonisch einen neuen Akzent auf dem ehemaligen Klinikgelände setzen, sondern auch eine bedeutende Rolle bei der Gesundheitsversorgung in der südlichen Ortenau spielen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie soll dazu beitragen, die Versorgung älterer Menschen der Region zu optimieren.

In den erhaltenen Gebäudeteilen der ehemaligen Klinik sind bereits jetzt mehrere Gesundheitsangebote des ZfG Ettenheim gebündelt. So betreibt das MVZ Ortenau drei Facharztpraxen in den Bereichen Unfall- und Viszeralchirurgie, Gastroenterologie und Psychosomatische Medizin. In der Praxis für Unfall- und Viszeralchirurgie ist ein von den Berufsgenossenschaften zugelassener Durchgangsarzt zur Behandlung von Arbeits- und Wegeunfällen vorhanden. Darüber hinaus besteht ein Angebot von Gesundheitslotsinnen und Gesundheitslotsen, das auf ein Projekt der Kommunalen Gesundheitskonferenz Ortenaukreis zurückgeht. Auch der Pflegestützpunkt Ortenaukreis bietet Beratungen im ZfG Ettenheim an, so das Klinikum weiter.

Der Ortenaukreis und das Ortenau-Klinikum verfolgen laut Mitteilung das Ziel, in Ettenheim weitere Leistungen in den Bereichen Gesundheit und Pflege zu etablieren. Konkret geplant sei ein Zentrum für ambulantes Operieren, das nach einer baulichen Sanierung alle zeitgemäßen Standards erfüllen solle. Darüber hinaus sei auf dem Gelände der ehemaligen Klinik ein Neubau der bestehenden Rettungswache mit Notarztstandort geplant. Die Investitionen für die bauliche Modernisierung der MVZ- und OP-Räumlichkeiten sowie den Neubau der geriatrischen Rehabilitation belaufen sich auf insgesamt rund 27 Millionen Euro, informiert das Klinikum.

Die Weiterentwicklung des Zentrums für Gesundheit ist Teil der 2018 vom Kreistag beschlossenen Agenda „Ortenau 2030 – Zukunft Gesundheit“. In Gengenbach entsteht derzeit ebenfalls ein Neubau. Auch in Oberkirch laufen Sanierungsarbeiten am ehemaligen Klinikgebäude. Der Kreistag hat für die Weiterentwicklung der ehemaligen Klinikstandorte 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.