Mann greift Paar in Freiburger Disco mit Pfefferspray an

1 Polizei und Rettungsdienst mussten am Sonntag zu einer Freiburger Disco ausrücken. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Mann hat in einer Freiburger Disco Pfefferspray versprüht. Laut Polizeiangaben gab es mindestens vier Verletzte.









Zu einem Einsatz für Polizei und Rettungsdienst kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 16. Juni, in einer Diskothek in der Schnewlinstraße.