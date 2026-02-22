Vier Mann steuerten 285-Meter-Floß: So abenteuerlich waren die Reisen der Flößer auf Nagold und Enz

Riesige Tannen und enge Flussbiegungen - das war Alltag für Flößer im Nordschwarzwald. Aber wie ist das Flößerhandwerk überhaupt entstanden? Dieser Frage ging der Bundesvorsitzende der Deutschen Flößerei–Vereinigung in Neubulach nach.
Martin Spreng war vom Schwarzwaldverein Neubulach zu einem Vortrag eingeladen worden, damit sich die Zuhörer ein einprägsames Bild von der damaligen Zeit der Flößerei machen konnten. Holz wurde einst vor allem als Energieträger und zum Haus- und Brückenbau gebraucht. Für die langen und schweren Stämme aus den waldreichen Tälern gab es damals aber noch keine geeigneten Transportwege. Wie sollte das Holz also an die Orte kommen, wo es bearbeitet – und verarbeitet werden konnte – insbesondere in die Städte entlang des Rheins? Und so kam es dazu, in unserer Region das Wasser für den Transport nutzbar zu machen – die Flößerei entstand.