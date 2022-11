1 Positiv oder nicht? Die Quarantänepflicht soll bald enden. Foto: IMAGO/B./IMAGO/Michael Bihlmayer

Vier Bundesländer – darunter Baden-Württemberg – werden die Isolationspflicht bei Corona-Erkrankungen abschaffen. Noch ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht klar.















Wer künftig positiv auf Corona getestet wird, der muss sich in vier Bundesländern bald nicht mehr in häusliche Quarantäne begeben. Auf diese Neuerung haben sich die Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein geeinigt. Aus ihrer Sicht steht man bei Corona beim Übergang von der Pandemie zur Endemie, einer also immer wieder regional auftretenden Erkrankung. Die Minister haben sich laut einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Stuttgart darauf geeinigt, zeitnah neue Regelungen in ihren Ländern in Kraft treten zu lassen: „Die Details werden derzeit ausgearbeitet.“

Die Länder berufen sich auf Erfahrungen aus Nachbarländern wie Österreich, wo im Sommer 2022 die Quarantäne abgeschafft worden ist. Dort seien keine negativen Erkenntnisse bekannt. Sinkende Infektionszahlen, eine wirksame Impfung, eine Basisimmunität in der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, meist keine schweren Krankheitsverläufe sowie antivirale Medikamente rechtfertigen aus Sicht der Länder den Schritt.

Generelle Pflicht soll enden

Geplant ist nun in allen vier Ländern, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben. Stattdessen sollen „verpflichtende Schutzmaßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht positiv getesteter Personen sowie dringende Empfehlungen“ eingeführt werden.

Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister in Baden-Württemberg, sagte hierzu: „Wir läuten eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie ein. Es ist Zeit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Nach wie vor gilt: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Der Schutz vulnerabler Gruppen wird selbstverständlich weiter aufrechterhalten.“ Dies gelte vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) verband sein Statement mit Kritik an der Ampel-Koalition: „Leider hat sich die Bundesregierung bislang einer gemeinsamen Lösung verweigert. Deshalb gehen wir mit Blick auf die veränderte Pandemie-Lage diesen wichtigen Schritt für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Corona voran.“

Maßnahmen des Staates müssten verhältnismäßig sein

Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) nannte den Schritt „verantwortbar und vertretbar“, solange das derzeit herrschende Omikron-Virus nicht von einer pathogeneren Variante verdrängt werde, die das Gesundheitssystem überlasten könnte.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte: „Freiheitseinschränkende Maßnahmen wie die Absonderungspflicht sind in dieser Phase weder verhältnismäßig noch erfüllen sie ihren Zweck.“ Maßnahmen des Staates aber müssten verhältnismäßig sein.

Unklar ist noch, wann genau die Neuerung in Kraft treten wird. Laut Informationen des „Südkuriers“ aus Konstanz könnte dies bereits in der nächsten Woche der Fall sein.