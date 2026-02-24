Vier Jahre Ukraine-Krieg: Leben mit dem Trauma – so geht es den Geflüchteten im Kreis Rottweil

Vier Jahre nach Kriegsbeginn sind viele ukrainische Geflüchtete im Kreis Rottweil angekommen – doch die Unsicherheit in ihrer Heimat belastet sie weiterhin stark.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich am 24. Februar 2026 zum vierten Mal gejährt. In den vergangenen 48 Monaten sind mehr als 1,3 Millionen ukrainische Geflüchtete nach Deutschland gekommen – viele von ihnen auch in den Mittleren Schwarzwald. Im Gespräch mit einer Expertin wird deutlich, wie die Ukrainer inzwischen im Kreis Rottweil angekommen sind.