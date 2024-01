Vier Jahre nach Unfalltod in Südtirol: Für Mutter aus Haiterbach ist das Leben zerstört

Vor vier Jahren, am 5. Januar 2020, enden bei einem Unfall in Luttach in Südtirol sieben Leben. Auch das der 23-jährigen Felicitas aus Haiterbach. Neben dem schweren Verlust schmerzt ihre Mutter, Andrea Zahner-Vetter, dass der Gerichtsprozess nicht endet und auch die Strafe für den Fahrer gering ausfallen könnte.