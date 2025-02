Vier Gruppen in drei Lokalen: So lief das Schnurren in Hofstetten

So lief das Schnurren in Hofstetten

Vier Gruppen in drei Lokalen

1 Scharfzüngig und tatkräftig wurde beim Schnurrabend in Hofstetten vom Leder gezogen. Foto: Wölfle

Vier Gruppen beteiligten sich bei der diesjährigen Brauchtumspflege, indem sie mit ihren Vorträgen durch die Lokalitäten zogen. Gewürzt wurde das insgesamt dreistündige Programm mit vielerlei Musikuntermalung, mündend in den „Simsegräbern“.









Mit scharfer Zunge und jeder Menge Schadenfreude gewürzt, präsentierten am Samstagabend vier Schnurrgruppen ihr sensationelles Programm in Hofstetten. Mit spöttisch gereimten Liedern und jeder Menge peinlichen Gschichtle, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten, zogen sie ihre Mitbürger durch den Kakao.