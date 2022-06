1 Bei dem Unfall sind vier Fahrzeuge beschädigt worden, teilt die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: dpa

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag in der Warenburgstraße in Villingen-Schwenningen sind vier Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 59.000 Euro.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Gegen 2.40 Uhr bog ein 54 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei mit seinem Renault von der Von-Rechberg-Straße in die Warenburgstraße in Villingen ein. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss von Alkohol verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen ein am Straßenrand geparkten Kia. Wegen des Aufpralls wurde der Kia gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben. An allen vier Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 59.000 Euro.

Der 54-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim ihm eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.