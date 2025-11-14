Vier Beschuldigte verhaftet: Großrazzia gegen Schleuser

1 Bei den Beschuldigten handelt es sich um Unternehmer der Gastronomie und Kosmetikbranche, die im Verdacht des bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern stehen. Foto: zVg/Zoll Die Beschuldigten sollen unter anderem Steuern hinterzogen sowie Ausländer eingeschleust und ausgebeutet haben.







Im Rahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Aceton des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg sowie des Finanzamts Freiburg-Land wurden am Donnerstagabend insgesamt 40 Durchsuchungsbeschlüsse, vier Haftbefehle und fünf Vermögensarreste über einen Gesamtbetrag von mehr als einer halben Million Euro im Stadtkreis Baden-Baden, dem Ortenaukreis, den Landkreisen Calw, Böblingen, und Lörrach sowie im Zollernalbkreis, im Enzkreis und im Stadtgebiet Berlin umgesetzt.