Bürgermeister Bruno Metz dankte vier Mitarbeitern für 25 sowie 40 Jahre Tätigkeit bei der Stadt. Vier weitere verabschiedete er in den Ruhestand.









In einer kleinen Feierstunde ehrte Bürgermeister Bruno Metz langjährige Mitarbeiter der Stadt Ettenheim und verabschiedete vier von ihnen in den Ruhestand. Die Damen erhielten Blumen, die Herren Weinpräsente. Die für 25 und 40 Jahre Geehrten bekamen zusätzlich Urkunden überreicht. Der Rathauschef dankte allen für ihre erbrachten Dienste und das Engagement zum Wohle der Bevölkerung und der Stadt Ettenheim.

Harald Jäger seit 40 Jahren bei der Stadt tätig

Dienstältester der zu Ehrenden war Harald Jäger. Er begann 1982 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Ettenheim. Anschließend wurde er als Mitarbeiter im Grundbuchamt und im Rechnungsamt übernommen. Zum 1. Januar 1992 wurde Jäger zum stellvertretenden Grundbuchratschreiber bestellt. Nach Auflösung des Grundbuchamts wechselte er ins Ordnungsamt der Stadt und war dort vom Beschwerdemanagement bis zur Einsicht in das Grundbuch vielfältig im Ordnungswesen zuständig. Ab Januar 2018 kam er zur Stadtkasse und übernahm die Stelle des stellvertretenden Kassenverwalters. Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierte Maria Eiswirt. Die gelernte Erzieherin ist seit Februar 1998 bei der Stadt Ettenheim im städtischen Kindergarten Fürstenfeld tätig.

Manuel Löffler wurde ebenfalls für 25 Jahre geehrt. Von 1994 bis 1997 absolvierte er eine Ausbildung als Forstwirt bei der Stadt Mahlberg und trat nach 20 Jahren als Gärtner im Bauhof Ettenheim seinen Dienst an. Dort ist er seither überwiegend im Grünflächenbereich tätig.

Edgar Koslowski ist seit 2010 Badebetriebsleiter im Ettenheimer Schwimmbad. Zuvor war er als gelernter Gas- und Wasserinstallateur als Schwimmmeistergehilfe im Sportbad Denzlingen tätig. Anschließend machte er eine Schwimmmeister-Ausbildung in Mannheim und wurde stellvertretender Betriebsleiter in Denzlingen und Betriebsleiter im Waldschwimmbad Breisach sowie ab 1998 Betriebsleiter im Freibad Simonswald. Krönung seiner beruflichen Laufbahn ist nunmehr Ettenheim.

Vier Mitarbeiterinnen in den Ruhestand verabschiedet

Bürgermeister Metz zählte die umfangreichen und vielfältigen Aufgabengebiete des Jubilars auf, der neben seiner Kommunikation mit Einheimischen und Touristen vieler Länder auch seine Fähigkeiten als Handwerker unter Beweis stellt.

Beatrix Hünd wurde nach 26-jähriger Tätigkeit bei der Stadt Ettenheim in den Ruhestand verabschiedet. Die gelernte Industriekauffrau begann 1996 als Mitarbeiterin in der Grund- und Hauptschule Ettenheim und ab 1997 zusätzlich in der Grundschule Altdorf. 2010 wechselte sie vom August-Ruf-Bildungszentrum zum Sozialamt der Stadt Ettenheim als Ansprechpartnerin für das Thema Rente und Soziales.

Antonia Kreusch war seit 1999 als Reinigungskraft des Städtischen Gymnasiums beschäftigt. Über 23 Jahre war sie dort eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Mitarbeiterin, sagte Metz. Ellen Steiner war bis Ende des vergangenen Jahres als Reinigungskraft und Amtsbotin für die Ortsverwaltung Münchweier tätig, stets verlässlich, mit viel Engagement und Freude an der Arbeit.

Susanne Jakubeit war seit 2000 als Betreuungskraft in der Grundschule Ettenheim und später als pädagogische Assistentin der Schulleitung tätig. Sie hat im Laufe ihrer Tätigkeit die Organisationsleitung für das gesamte Betreuungsteam übernommen und war eine wichtige Ansprechpartnerin für junge Menschen im Freiwilligendienst an der Schule.

Allen bescheinigte der Rathauschef eine hervorragende Arbeit und überreichte zum Abschied Blumen und Gutscheine. Es schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit einem kleinen Umtrunk und guten Gesprächen an.