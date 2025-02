Vielseitigkeitsreiter aus Horb-Altheim: Michael Jungs Pläne – Zweites Top-Pferd soll Erfahrung sammeln

1 Michael Jung – hier bei den Olympischen Spielen in Paris auf fischerChipmunk – hat in diesem Jahr wieder viel vor. Foto: Eibner/Buerke

Olympiasieger Michael Jung wird sich in diesem Jahr auf die Vielseitigkeits-EM vorbereiten. Als weiteres großes Ziel peilt der Reiter aus Altheim bei Horb an, ein weiteres Top-Pferd in der Hinterhand zu haben.









Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat es im Sommer des vergangenen Jahres wieder getan und sein viertes Gold bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Es war der dritte Einzeltitel bei drei verschiedenen Olympischen Spielen. Damit ist dem Berufsreiter etwas gelungen, dass in der Historie noch keinem Reiter gelungen ist und wohl auch so schnell niemand nachmachen wird. 2025 geht es nun wieder von vorne los. In diesem Jahr peilt der 42-Jährige aus Altheim bei Horb die Europameisterschaften im September an.