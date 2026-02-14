Vielseitigkeitsreiter aus Altheim: Wie schafft es Michael Jung, immer das „beste Pferd im Stall“ zu haben?

Für die kommenden Olympischen Spiele wird Michael Jung auf ein neues Pferd in der Vielseitigkeit setzen müssen.
Michael Jung ist nicht nur der erfolgreichste Vielseitigkeitsreiter aufgrund seines reiterlichen Talents, sondern auch, weil er ein besonderes Händchen für seine Pferde bewiesen hat. Neben seinem bekanntesten Pferd „Sam“ und seinem aktuellen „fischerChipmunk“, mit dem er 2024 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewann, überzeugten beispielsweise auch „fischerRocana“ und sein Springpferd „fischerChelsea“. Doch wie gelingt es, immer wieder solche Talente heranzuziehen?