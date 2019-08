Vielseitigkeits-EM Deutsche Doppel-Führung: Team und Jung vorn

Luhmühlen - Zwei starke Auftritte von Michael Jung und Ingrid Klimke haben der deutschen Vielseitigkeits-Equipe bei den Europameisterschaften in Luhmühlen Platz eins nach der Dressur eingebracht. Auf seinem neuen Pferd Chipmunk zeigte der dreimalige Olympiasieger Jung aus Horb am Freitag den besten Ritt und übernahm mit 20,9 Strafpunkten auch in der Einzelwertung die Führung. Dicht dahinter lag die Titelverteidigerin Ingrid Klimke aus Münster, die mit dem 15 Jahre alten Wallach Hale Bob auf 22,2 Strafpunkte kam.

Nach den Ritten von Kai Rüder von der Insel Fehmarn auf Colani Sunrise und Andreas Dibwoski aus Döhle auf Corrida am Donnerstag hatte das deutsche Team noch auf Platz zwei gelegen. In der Einzelwertung reichte Rüders Ritt vom Vortag mit 25,8 Strafpunkten für die vierte Position.