Am Vormittag durften 55 Kinder an verschiedenen Stationen ihr Können unter Beweis stellen.

Sprossenwand, Mattenberg, Klimmzüge und vieles mehr galt es laut Mitteilung zu absolvieren. Die Kinder konnten bei allen Übungen Punkte sammeln, die dann altersgerecht zu einer Bronze-, Silber- oder Goldmedaille sowie einer entsprechenden Urkunde führten.

Lesen Sie auch

Auch die Jüngsten zeigten ihr Können. Foto: Molitor

Am Nachmittag wurde dann der Wettkampf der Leistungsriege ausgetragen. Die Turnerinnen traten in den jeweiligen Leistungsstufen aufgeteilt gegeneinander an. Am Sprung, am Boden, am Schwebebalken und am Reck, beziehungsweise Stufenbarren wurden die entsprechenden Übungen geturnt.

Für Groß und Klein war viel geboten und den Kindern hat es sehr gut gefallen, sich endlich wieder einer Herausforderung zu stellen und Wettkampfluft zu schnuppern. Der TSV bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern, die die Kinder tatkräftig anfeuerten und denen viel Sehenswertes geboten wurde.