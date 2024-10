Vielfaltsmarkt in Schonach: Händler und weitere Betriebe präsentieren sich

Vielfaltsmarkt in Schonach

1 Axel Kaltenbach von Zweisam Mode lädt zum ersten Vielfaltsmarkt in Schonach ein. 15 Anbieter aus der Region präsentieren sich und ihre Leistungen am Freitag, 4. Oktober, an Ständen rund um den Pavillon im Kurpark. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Es ist der erste „Vielfaltsmarkt“ in Schonach, zu dem Handel und Kreative am Freitag, 4. Oktober, von 13 bis 23 Uhr in den Kurpark einladen. 15 Anbieter beteiligen sich mit Ständen, es gibt Modenschauen und weiteres Rahmenprogramm für Groß und Klein.









Entwickelt wurde die Idee von Axel Kaltenbach, Inhaber von Zweisam Mode, im Gespräch mit einem Kunden, Lothar Herborn, der in Schonach eine Ferienwohnung hat. Dabei war Thema, dass es in der Raumschaft doch etliche Betriebe und Händler gebe, die einem gar nicht so geläufig seien.