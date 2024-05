Insgesamt sind es Dutzende Nationen, die in der Helios-Klinik vertreten sind. Es sind Menschen mit ihren ganz besonderen Lebensgeschichten, die das Team einzigartig machen. Einige von ihnen möchten wir vorstellen.

Germanistin in der Pflege

Lesen Sie auch

Mehr als 9000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Heimat von Thi Thu Hang Nguyen in Vietnam und ihrer neuen Heimat in Deutschland. Eine Entfernung, die man nicht mal spontan an einem langen Wochenende zurücklegt. Eine Entscheidung, die Thi Thu Hang Nguyen trotzdem nicht bereut. Vor sechs Jahren ist sie nach Rottweil gekommen – damals als Au-Pair-Mädchen. „Ich hatte eine sehr liebe Gastfamilie. Ich denke, das war der Grund, warum ich dann in Deutschland geblieben bin und hier meine Ausbildung gemacht habe“, sagt sie heute.

Ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Pflege der Helios Klinik hat Thi Thu Hang Nguyen – von Kollegen liebevoll Tris genannt – mit Bravour gemeistert. Danach war für sie klar: Sie will ins Team der Zentralen Notaufnahme.

Dolmetscher für so ziemlich jede Sprache

„Ich finde es toll, mit einem internationalen Team zusammenarbeiten zu können. Da ich selbst Ausländerin bin, können wir uns gegenseitig besser verstehen. Ich finde, die Arbeitsatmosphäre ist bei uns sehr offen, dynamisch und harmonisch“, sagt sie. Und nennt auch einen ganz konkreten praktischen Vorteil: „Für jede Fremdsprache, die unsere Patienten sprechen, kann man ganz sicher einen freiwilligen Dolmetscher im Haus finden.“

In Vietnam hat Thi Thu Hang Nguyen Germanistik studiert. Sprachbarrieren gibt es für sie keine – mit Fremdenfeindlichkeit hat sie allerdings schon ihre Erfahrungen gemacht. „Leider sowohl privat als auch im Beruf“, schildert sie. Sie wurde schon mal auf der Straße von Jugendlichen ausgelacht und angegangen. „Und in der Klinik hat sich ein Patient beim Chefarzt beschwert und gefordert, nicht von asiatisch- oder türkischstämmigen Pflegekräften betreut zu werden“, schildert sie. Solche Situationen sind verletzend, entmutigen sie aber nicht.

Umgangston ist Motivation

Seit 2015 ist Ioan-Iosif Harsanyi in Deutschland. Seine Wurzeln liegen in Rumänien: Dort hat er seine Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert und in einer Klinik gearbeitet. In Deutschland hieß es dann: Sprachkurs. Seine Anerkennung hatte Ioan-Iosif Harsanyi ziemlich schnell in der Tasche. Für ihn war von Anfang an klar, dass er mehr will und auch die Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege nutzen möchte.

Nach beruflichen Stationen in zwei anderen Einrichtungen hat er 2019 in der Helios Klinik Rottweil angefangen. 2020 folgte die Weiterbildung zur Stationsleitung. „Ich habe als Pflegekraft am Anfang meiner beruflichen Laufbahn zum Teil einen nicht besonders schönen Umgang erlebt. Ich wollte deshalb zeigen, dass es auch anders geht“, betont er.

Wertschätzung zählt

Nun hat er als Bereichsleitung Pflege in der Inneren Medizin ein internationales Team auf Station. „Wir kommen sehr gut miteinander klar. Für mich ist es wichtig, einfach immer ein offenes Ohr für meine Mitarbeiter zu haben. Eine Führungsposition bedeutet für mich, fair und wertschätzend allen gegenüber zu sein und bei Problemen immer miteinander ins Gespräch zu gehen“, sagt Ioan-Iosif Harsanyi. Auch die nächste Weiterbildung steht an: Ab Oktober setzt er sich bei einem vierwöchigen Kurs intensiv mit den Themen Palliativmedizin und Hospizarbeit für Pflegekräfte auseinander.

Liebe zu Rottweil entwickelt

Hussein Mohsen kommt aus dem Libanon und hat vor zwei Jahren den Schritt gewagt, sein Heimatland zu verlassen, um seine medizinische Fachweiterbildung in Deutschland abzuschließen. „In der Helios Klinik Rottweil bin ich Teil eines erstaunlich multikulturellen Teams geworden“, sagt er. „Es ist faszinierend zu sehen, wie Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen, um gemeinsam für das Wohl der Patienten zu arbeiten“, betont der Arzt in Weiterbildung. Hussein Mohsen ist überzeugt: „Diese Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven ist eine Bereicherung für das Haus und für das Team.“

Herzliche Aufnahme

Am Anfang hat er Momente der Unsicherheit erleb: „Als Neuankömmling und jemand mit einem anderen kulturellen Hintergrund hatte ich manchmal Sorge wegen der möglichen Fremdenfeindlichkeit. Doch jeder, dem ich begegnet bin, war immer freundlich und aufgeschlossen“, schildert er seine Erfahrungen. „Ich wurde von Anfang an herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen, was meinen Start in Rottweil unglaublich angenehm machte“, sagt Hussein Mohsen.

Mittlerweile ist Rottweil für ihn nicht nur ein Ort, an dem er arbeitet, sondern auch eine Stadt, die er sein Zuhause nennt. „Die malerischen Straßen, die wunderschöne Natur und die freundlichen Gesichter machen diesen Ort zu etwas Besonderem“, schwärmt er.

Aus der Millionenstadt

Bevor Evren Tahsinov 2022 nach Rottweil kam, hatte er ein halbes Jahr in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gearbeitet – in der Notaufnahme eines Krankenhauses in einer Millionenstadt. Nun wohnt er in Fluorn-Winzeln und ist Arzt in Weiterbildung in der Helios Klinik Rottweil. Er ist im bulgarischen Razgrad aufgewachsen, hat aber türkische Wurzeln, wie viele der Einwohner dort. „Als Kind habe ich zuerst Türkisch gelernt, dann Bulgarisch“, schildert er. Dass er Arzt werden will, stand für ihn schon sehr früh fest. Für Evren Tahsinov war es ein absoluter Traumberuf. Deutsch hat er bereits im Gymnasium als zweite Fremdsprache gelernt, später dann noch zusätzlich Privatunterricht genommen.

Schnell angekommen

Und warum die Helios Klinik Rottweil? „Mir hat das Team sehr gut gefallen“, gibt er zu. In einer kleinen Klinik kennt man sich schnell, man kommt schnell an. Die erste Station seiner Weiterbildungslaufbahn in der Rottweiler Klinik war die Gefäßchirurgie, jetzt arbeitet der Jungmediziner in der Anästhesie-Abteilung. Zur Internationalität des Teams sagt Evren Tahsinov: „Wir verstehen uns sehr gut und gehen respektvoll miteinander um.“

Offen für andere Kulturen

Wenn Natalie Singer mit ihren Auszubildenden auf Station unterwegs ist, ist sie voll in ihrem Element. Als Praxisanleiterin kümmert sie sich darum, dass die zukünftigen Pflegekräfte alles, was sie in der Schule gelernt haben, auch im Stationsalltag umsetzen können. Natalie Singer kommt aus Kasachstan. Als sie neun Jahre alt war, ist ihre Familie nach Deutschland gekommen. „Die ersten zwei Jahre waren wir in der Gemeinschaftsunterkunft in Meßkirch, dann sind wir nach Spaichingen gezogen“, erinnert sie sich. Die erste Zeit sei sehr schwer für sie gewesen. „Es war nicht einfach, sich einzufinden. Die Sprache, die Freunde – das alles hat gefehlt. Man war auch nicht überall akzeptiert“, weiß sie noch gut.

Auf das Miteinander kommt es an

Anders war es in der Pflege-Ausbildung – noch im Kreiskrankenhaus Rottweil: „Hier wurde ich dann sofort positiv aufgenommen.“ Diese Offenheit für andere Kulturen spielt in ihrer Arbeit als Praxisanleiterin heute eine große Rolle. „Ich kann mich in die Auszubildenden versetzen, ich verstehe, wie sie sich fühlen, denn ich weiß noch gut, wie es mir selbst damals ging. Jeder hat andere Wurzeln, wir sind sehr international – aber es kommt auf das Miteinander an.“