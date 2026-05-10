Vielfältiges Leseerlebnis: „Gratis Comic Tag“ in der Lahrer Mediathek

Zum dritten Mal hat in der Mediathek der „Gratis Comic Tag“ stattgefunden. Aus einer Palette von 22 Comics durften die Gäste zwei Exemplare wählen und diese mit nach Hause nehmen.
Ungewöhnlich junges Publikum fand sich am Samstagvormittag in der Mediathek in Lahr ein. Grund war der „Gratis Comic Tag“, der jährlich am zweiten Samstag im Mai stattfindet – nun bereits zum dritten Mal. Inzwischen hat sich das Event zu einer der wichtigsten Veranstaltungen in der deutschsprachigen Comicbranche entwickelt. Die Comic-Hefte von elf Verlagen wurden extra für diesen Tag gedruckt, jeder Verlag produzierte zwei verschiedene Exemplare.