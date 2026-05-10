Vielfältiges Leseerlebnis: „Gratis Comic Tag“ in der Lahrer Mediathek

Zum dritten Mal hat in der Mediathek der „Gratis Comic Tag“ stattgefunden. Aus einer Palette von 22 Comics durften die Gäste zwei Exemplare wählen und diese mit nach Hause nehmen.

Ungewöhnlich junges Publikum fand sich am Samstagvormittag in der Mediathek in Lahr ein. Grund war der „Gratis Comic Tag“, der jährlich am zweiten Samstag im Mai stattfindet – nun bereits zum dritten Mal. Inzwischen hat sich das Event zu einer der wichtigsten Veranstaltungen in der deutschsprachigen Comicbranche entwickelt. Die Comic-Hefte von elf Verlagen wurden extra für diesen Tag gedruckt, jeder Verlag produzierte zwei verschiedene Exemplare.

Und so war der Ansturm groß, als die Mediathek um zehn Uhr die Tore öffnete. Jedes Kind durfte zwei Hefte gratis mit nach Hause nehmen, da hatten die jungen Leseratten natürlich noch die größtmögliche Auswahl. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 800.000 Hefte in mehr als 1000 Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt.

In diesem Jahr nahmen mit Reprodukt, Ueberreuter, Egmont, Carlsen, Kibitz, Splitter, Klett, Cross Cult, Panini, Edition Helden und Chinabooks elf Verlage mit insgesamt 22 Comics teil. Die thematische Bandbreite der darin enthaltenen Exemplare geht von Jugend-Manga, Sachcomics, Young-Adult-Stoffen, Superhelden-Abenteuer bis zu Kids-Fantasy. „Idefix und die Unbeugsamen“, „Die Schlümpfe machen Urlaub“, „Star Wars: The Mandalorian Kids“, „Avatar – der Herr der Elemente“ oder „Die Fußballbande“, so einige Titel aus dem Angebot.

Die Mediathek musste sich auf eine Ecke im Foyer beschränken, wo die Comics auf Tischen präsentiert wurden, und einen Lesetisch. „Gerne hätten wir das Thema größer präsentiert“, so Karin Schmidt, interimsweise Leiterin der Mediathek. Man hätte eine Schminkaktion aufziehen können, wo die Kinder zu Superhelden verwandelt werden, man hätte auch zeigen können, wie Comics entstehen. „Doch personell war es in diesem Jahr einfach nicht zu machen.“

Schmidt steht der Aktion dennoch sehr positiv gegenüber. Denn die Comics gelten bei Kindern und Jugendlichen oft als Türöffner in die Welt der Bücher und haben die Möglichkeit, die aktuellen Themen kindgerecht und unterhaltsam aufzubereiten.

Der Organisator

Organisator der Veranstaltung ist die Dresdner Eventagentur Festunion, die den Gratis Comic Tag vermarktet, im Vorfeld die nötigen Geschäfte und Institutionen als Teilnehmer findet, die Homepage betreut und letztlich rund 5000 Pakete mit den Comicheften verschickt.