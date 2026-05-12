Vielfältiges Angebot: Das ist am Deutschen Mühlentag im Kinzigtal geboten

Mühlen sind Zeitzeugen eines alten, unverzichtbaren Handwerks. Kein Beruf außer dem des Bauers war so häufig vertreten und bedeutsam wie der des Müllers. Denn bevor die Kartoffel eingeführt wurde, war Getreide Hauptnahrungsmittel der Menschen und Mühlen notwendig für dessen Verarbeitung. Alte Kulturtechnik der Müllerei wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung zurückbringen sowie die Mühlen als technisches Denkmal zu begreifen und zu erhalten: Das ist das Zeil des deutschen Mühlentages, der jedes Jahr am Pfingstmontag begangen wird. 1100 Wind- und Wassermühlen teil und werden für Besichtigungen und Führungen geöffnet. Auch im Kinzigtal werden mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Aktionstages angeboten.

Hornberg: Am Mühlentag am Pfingstmontag, 25. Mai, beteiligt sich der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Hornberg und lädt Einheimische sowie Gäste zu einem abwechslungsreichen Programm rund um das Thema „Mühle“ ein. Start ist um 10 Uhr mit einer geführten Radtour zu den Mühlen der Umgebung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Mühlenwanderweg in Eigenregie zu erkunden und dabei die reizvolle Landschaft rund um Hornberg zu entdecken. Im Mittelpunkt des Tages steht die Straßerhofmühle in der Reichenbacher Straße 37 in Hornberg. Die historische Mühle ist ganztägig geöffnet und wird vom Schwarzwaldverein Hornberg bewirtet. Besucher können dort auch mehr über die Geschichte und Funktionsweise traditioneller Schwarzwälder Mühlen erfahren. Auch die Schembachmühle kann besichtigt werden. Ergänzend informieren verschiedene Schautafeln anschaulich über das Thema „Mühle“ und die Bedeutung der Mühlen für die Region.

Hofstetten: Der Mühlentag findet in Hofstetten zum dritten Mal statt. Die Trachten- und Volkstanzgruppe bewirtet am Pfingstmontag zu diesem Anlass an der Hofstetter Mühle. Ab 11 Uhr gibt es laut einer Ankündigung Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen. Der Mühlenspeicher ist zu Besichtigung geöffnet. Die Trachten- und Volkstanzgruppe freut sich über Kuchenspenden.

Steinach: Auch in Steinach wird der deutsche Mühlentag festlich begangen. Die Mühle ist laut einer Ankündigung der Betreiber den ganzen Tag über geöffnet „und wir zeigen und erklären die beeindruckende Mühlentechnik, die mehr als 200 Jahre alt ist.“, heißt es. Außerdem gebe es einen Bewirtung h mit Herzhaftem um die Mittagszeit sowie Kaffee und Kuchen. „Rund um die Mühle gibt es zahlreiche Wanderwege, Fahrrad- und Mountainbike-Strecken, so dass unser Mühlenfest das ideale Ausflugsziel im Kinzigtal ist“, werben die Mühlenbetreiber abschließend.

Gutach: Das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof beteiligt sich ebenfalls am Mühlentag. Zwischen 13 und 17 Uhr werden laut einer Mitteilung die bis zu 400 Jahre alten Mühlen des Museums in wechselndem Betrieb gezeigt – darunter die Hausmahlmühle, die Ölmühle, die Hanfreibe, die Klopf- und Plotzsäge sowie die Hochgangsäge.

Wolfach: Die Jockeleshofmühle in Kirnbach ist geöffnet und in Betrieb. Es finden Führungen statt. Die Mühle ist schon sehr alt. Erbaut im Jahre 1715, gehört sie bis heute zum daneben stehenden Jockeleshof der Familie Aberle. Sie teilte nach dem ersten und zweiten Weltkrieg mit der flächendeckenden Elektrifizierung das Schicksal der damals weiteren 29 betriebsfähigen Mühlen in Kirnbach: Sie wurde nicht mehr gebraucht und verfiel. 1989 begann ein Freundeskreis, zusammen mit Mitgliedern des Schwarzwaldvereins und mit Unterstützung der Stadt Wolfach sowie des Landesdenkmalamtes, die Mühle zu restaurieren. Die oberschlächtige Kundenmahlmühle mit zwei Mahlwerken und einer Stampfe ist heute wieder betriebsfähig. Sie bringt interessierten Besuchern einen Teil des früheren bäuerlichen Lebens nahe.

Der deutsche Mühlentag

Die Idee zum Mühlentag soll sich laut Wikipedia Ansgar Vennemann, der die Windmühle Lechtingen betreut, als Sprecher des Arbeitskreises Mühlen im Osnabrücker Land in den Niederlanden abgeschaut haben. Am Pfingstmontag 1987 wurde der erste Mühlentag an der Windmühle Lechtingen begangen. Nach diesem Vorbild wurde 1990 zunächst der Niedersächsische Mühlentag ins Leben gerufen; 1994 fand der erste deutsche Mühlentag statt. Auch der Kreismühlentag an der Westfälischen Mühlenstraße im Kreis Minden-Lübbecke, gilt als Vorläufer des Deutschen Mühlentags.Die Zahl der teilnehmenden Mühlen wuchs im Lauf der ersten Jahre stark an: Zur Jahrtausendwende waren es bereits etwa 1000 Mühlen bundesweit, im Jahr 2012 fast 1100. Die Zahl der Besucher geht in die Hunderttausende.