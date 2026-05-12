Vielfältiges Angebot: Das ist am Deutschen Mühlentag im Kinzigtal geboten

Am Deutschen Mühlentag öffnen auch im Kinzigtal Mühlen ihre Türen. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen, Wanderungen und Bewirtung.
Mühlen sind Zeitzeugen eines alten, unverzichtbaren Handwerks. Kein Beruf außer dem des Bauers war so häufig vertreten und bedeutsam wie der des Müllers. Denn bevor die Kartoffel eingeführt wurde, war Getreide Hauptnahrungsmittel der Menschen und Mühlen notwendig für dessen Verarbeitung. Alte Kulturtechnik der Müllerei wieder in das Bewusstsein der Bevölkerung zurückbringen sowie die Mühlen als technisches Denkmal zu begreifen und zu erhalten: Das ist das Zeil des deutschen Mühlentages, der jedes Jahr am Pfingstmontag begangen wird. 1100 Wind- und Wassermühlen teil und werden für Besichtigungen und Führungen geöffnet. Auch im Kinzigtal werden mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Aktionstages angeboten.