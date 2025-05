Vielfältige Aktivitäten: Mitgliederrückgang bereitet dem TuS Reichenbach Sorgen

Barockorchester der Musikschule tritt auf Wie Lahrer die Blockflöte zum Star machen

Die Reise der Lahrer „Ba-Rock-Oper“ geht weiter: Nach der erfolgreichen Premiere 2023 stehen für das Barockorchester der Musikschule Auftritte in Lahr und in Bayreuth an. Unter der Leitung von Annabelle Cavalli wartet ein 90-minütiges Spektakel.