Vielfach in Ettenheim engagiert: Christa und Herbert Birkle feiern Diamantene Hochzeit

Mit einem Dankgottesdienst in der Kirche St. Marien in Ettenheimweiler, mitgestaltet vom Kirchenchor St. Bartholomäus unter Leitung von Hilke Polley, feierten die Eheleute Christa und Herbert Birkle am Samstag ihre Diamantene Hochzeit Pfarrer Martin Kalt überreichte nach der Segnung des Jubelpaares beiden einen Glückwunschbrief von Erzbischof Stephan Burger, wie auch eine Urkunde für Christa Birkle, die schon seit 50 Jahren dem Kirchenchor angehört. Christine Hoffmann-Jung übergab einen großen Blumenstrauß mit dem Dank des Kirchenchors, dessen Vorsitzende Christa Birkle seit 16 Jahren ist, auch als Dank für ihre noch längere Zeit als Schriftführerin. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sybille Hassler würdigte Herbert Birkle namens der Pfarrgemeinde für die langjährige Berichterstattung und beide für ihr jahrelanges Engagement.

Herbert Birkle hat neben seiner beruflichen Tätigkeit viele Ehrenämter bekleidet, war in vielen sozialen Vereinen in der Vorstandschaft aktiv. Er ist Mitbegründer der Nachbarschaftshilfe Ettenheim, wie auch des Seniorenrats und der Willkommensinitiative Neustart für die Flüchtlinge. Sichtbarer Ausdruck seiner Verdienste sind seine Würdigungen: die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, das Bundesverdienstkreuz am Bande (2006), die Verdienstmedaille der Stadt Ettenheim (2010), die Staatsmedaille in Silber (2001). Als Redaktionsleiter des Ettenheimer Stadtanzeigers sorgte er für eine ausführliche Berichterstattung in und um Ettenheim.

Neben seiner Tätigkeit als Redakteur hat Birkle zahlreiche Ehrenämter

Geboren wurde Herbert Birkle am 26. Januar 1941 in Freiburg. Nach dem Schulbesuch im Kolleg St. Blasien erfolgte eine Ausbildung als Bankkaufmann. Später machte er eine Fortbildung zum Bilanzbuchhalter (IHK). Er wurde Prokurist in der Firma Stückle, Druck und Verlag, Journalist und Redaktionsleiter.

Als junger Mensch war er in Freiburg in der Pfarrei St. Martin Ministrant und war in der KJG (Katholische junge Gemeinde). Sehr stark engagierte er sich in den Jungen Union, so war er Mitbegründer des Politischen Bildungswerkes der JU in Freiburg. Drei Jahre war er hauptamtlich als Landessekretär der Jungen Union Südbaden tätig. Zudem engagierte er sich für die CDU Ettenheim, in der CDU Ortenau, im Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat von St. Bartholomäus. Birkle ist zudem Mitbegründer der Kirchlichen Sozialstation Ettenheim und war von Anfang an, seit 1. Januar 1980, ehrenamtlicher Vorsitzender und Geschäftsführer, bis Dezember 2008, die freiwillige Fusion mit der Katholischen Sozialstation St. Vinzenz Lahr erfolgte.

Beide achteten darauf, die Familie nicht aus dem Blick zu verlieren

Bei allen Aufgaben, die übernommen wurden, galt und gilt der Familie ein besonderer Schwerpunkt. Ohne die intensive Unterstützung und vor allem auch die inhaltliche Übereinstimmung mit Ehefrau Christa wäre all dies nicht möglich gewesen, dankt ihr Birkle.

Christa Birkle, geborene Oettinger, kam am 2. Mai 1941 in Singen am Hohentwiel auf die Welt, der Heimat der Mutter. Der Vater ist früh verstorben. In Freiburg wuchs Christa in der Pfarrei St. Michael auf und engagierte sich in der Pfarrjugend jahrelang als Gruppenführerin. Nach der Schulzeit machte sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Später wechselte sie als Verwaltungsangestellte zur CDU Freiburg. Dort lernte sie Herbert Birkle kennen. Im Mai 1965 heiraten die beiden und gründeten in ihrer neuen Heimat Ettenheim eine Familie mit zwei Töchtern, Beate (1966) und Ulrike (1968). Christa Birkle widmete sich der Erziehung der Kinder, Haus und Garten, versorgte die Familie, betreute die Angehörigen wie den Schwiegervater.

Christa Birkle ist Ansprechpartnerin und Vermittlerin in der Familie

Als die Töchter im Gymnasium waren, nahm Christa Birkle ihre Berufstätigkeit wieder auf, erst in Teilzeit bei der Firma Stückle, später in der Kirchlichen Sozialstation in Ettenheim. Ab 1985 wurde sie in Vollzeit Verwaltungssekretärin der Sozialstation Ettenheim, bis sie am 30. März 2009 in Rente ging. In dieser Zeit hatte sie sich dort zusätzlich noch ehrenamtlich engagiert.

In der Frauengemeinschaft Ettenheim war sie zehn Jahre lang Vorsitzende mit vielseitigem Engagement in der Pfarrgemeinde. Sie organisierte Vereinsveranstaltungen und Ausflugsfahrten. Als langjährige Sängerin des Katholischen Kirchenchors wurde sie 2009 zur ersten Vorsitzenden gewählt und hat das Ehrenamt bis heute inne. Sie war Mitglied des Pfarrgemeinderats sowie Mitglied des Stiftungsrates St. Bartholomäus. 30 Jahre lang hatte Christa Birkle die ehrenamtliche Einsatzleitung der Dorfhelferinnen der Sozialstation bis 2014. Die Familie ist für sie ganz besonderer Mittelpunkt des Alltags, insbesondere auch die Enkel und die regelmäßige Kontaktpflege mit allen, seit Corona auch übers Internet und digital.

Auch Bürgermeister Bruno Metz gratulierte

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierte Bürgermeister Bruno Metz und überbrachte Blumen sowie die Urkunde der Landesregierung Baden-Württemberg.