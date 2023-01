2 Schwimmmeister Benjamin Bonk sah am Dienstagmittag am Beckenrand nach dem Rechten. Foto: Schabel

Die Energiesparmaßnahmen im Hallenbad zeigen Folgen, dort tummeln sich in dieser Saison weit weniger Badegäste als sonst. Wir haben nachgefragt, wie stark die Besucherzahl tatsächlich gesunken ist.















Lahr - Beim Besuch unserer Redaktion am Dienstagmittag, dem ersten Öffnungstag in diesem Jahr, war eigentlich ordentlich Betrieb im Bad. 15 Schwimmer zogen im großen Becken ihre Bahnen, einige Liegestühle waren besetzt, im kleinen Becken plantschten Kinder mit ihren Eltern. Doch der gute Besuch sei untypisch für die Saison, so Bademeister Bob Jones. Womöglich haben sich einige Badegäste am Jahreswechsel vorgenommen, sich mehr sportlich zu betätigen, vermutete er. An den Tagen vor Weihnachten sei es ruhiger zugegangen.