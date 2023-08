Autofahrten mit ihrem Sohn Alessio sind für Maria Jantzen stets mit einem Kraftakt verbunden: Denn sie muss ihren Sohn, der im Rollstuhl sitzt, jedes Mal aus diesem in den Autositz – und später wieder zurück – hieven. Früher, als ihr Sohn noch klein war, war das kein Problem, erinnert sich Maria Jantzen. Doch mittlerweile ist Alessio, der wegen einer Sinusvenenthrombose bereits seit seiner Geburt auf den Rollstuhl angewiesen ist, 16 Jahre alt, deutlich größer und etwa 40 Kilogramm schwer. Und so ist das Einsteigen ins Auto für Maria Jantzen nicht nur körperlich anstrengend: „Ich habe auch immer Angst, dass Alessio mir aus den Händen rutscht. Das ist einfach kein gutes Gefühl.“

Eines war klar: So wie es ist, kann es nicht bleiben. „Wir wussten schon immer, dass wir irgendwann ein anderes Auto brauchen“, erklärt Maria Jantzen. Nun ist es dringend so weit. Also sah sich die Familie nach Alternativen um. Und die Lösung war schnell gefunden: Ein größeres Auto mit einer speziellen Rollstuhlrampe mit Kassettenlift sollte her. Damit könnte Alessio einfach in seinem Rollstuhl sitzen bleiben und ohne große Kraftanstrengung ins Auto gelangen.

Kosten von 20 000 Euro sind ein „kleiner Schock“

Ein neues Auto – einen Kleinbus – hat die Familie bereits angeschafft. Und doch ist das Problem erst zum Teil gelöst. Was fehlt, ist eine spezielle Rollstuhlrampe, die ein einfaches Ein- und Aussteigen ermöglicht. Also holte sich die Familie einen Kostenvoranschlag für den Umbau des Fahrzeugs ein. Mit dem kam der „kleine Schock“, erinnert sich Maria Jantzen: 20 000 Euro soll das Ganze kosten. Die ernüchternde Erkenntnis: Nach der Anschaffung des Kleinbusses „können wir die Umbaukosten nicht auch noch selbst tragen“. Auch von der Krankenkasse kommt keine Unterstützung.

Was also tun? Die Anregung, eine Spendenaktion zu starten, kam über die sozialen Medien, wo Maria Jantzen über das Problem berichtete. „Viele von unseren Followern haben gesagt, dass sie gerne spenden würden“, erinnert sie sich. „Also haben wir es einfach mal versucht.“

Überraschend schnell ist das Ziel in greifbarer Nähe

Seit etwa drei Wochen läuft nun die Spendenaktion übers Internet. Auch wenn über die sozialen Medien bereits im Vorfeld zahlreiche Menschen ihre Unterstützung zugesichert hatten, ist Maria Jantzen von der Resonanz überwältigt: „Wir hätten niemals damit gerechnet, dass so schnell so viel Geld zusammenkommt.“ Bis Mittwochabend sind mehr als 400 Spenden, insgesamt fast 19 000 Euro, zusammengekommen.

Nun scheint das Ziel in greifbarer Nähe, und es sieht so aus, als würde der Traum vom neuen Kleinbus mit Rollstuhlrampe schon bald in Erfüllung gehen. Für Maria Jantzen wäre das ein wichtiger Schritt und eine große Erleichterung – „und es wäre für uns alle einfach sicherer“. Eines ist Maria Jantzen und der ganzen Familie daher besonders wichtig zu erwähnen: „Wir sind einfach unglaublich dankbar für alle Spenden.“

Spendenaktion

Webseite

Wer für die Anschaffung der Spezialrampe spenden möchte, kann dies über das Internet über eine speziell eingerichtete Webseite tun. Dort können Interessierte zudem den aktuellen Spendenstand einsehen.