1 Die Initiatorin des Sternenweges/Festes Birgit Schuler-Vosseler und Ortsvorsteherin Silke Lorke konnten beim dritten Sternenfest wieder zahlreiche Besucher vor der Glöckenberghalle begrüßen. Im Hintergrund haben sich die Sängerinnen und Sänger des Weilersbacher Kirchenchores aufgestellt. Foto: Gertrud Hauser

Das dritte Sternenfest in Weilersbach wurde wieder zu einem Erfolg. Nicht nur auf dem Vorplatz der Glöckenberghalle versammelten sich zahlreiche Besucher, auch auf dem Sternenweg waren viele nächtliche Wanderer unterwegs.









So bot auch die Station an der Glöckenberg-Kapelle wieder etwas Besonderes, was durch das Blechbläser-Quartett einen besonderen Charakter bekam.