1 Das Schlössle soll das neue kulturelle Zentrum in Heiligenzell werden. Foto: Bohnert-Seidel

„Heiligenzell erstarkt in Gemeinschaft und Zusammenhalt“, so die Feststellung von Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp zur öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats. Deutlich spürbar war dies im vergangenen Jahr, was Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp in ihrem kurzen Jahresrückblick verbunden mit der Aussicht auf das Jahr 2023 formulierte. Von der Osterhasenjagd, über den ersten Osterbaum, bis zum Jubiläumsnachmittag für Jubelpaare oder Personen die einen halbrunden oder runden Geburtstag gefeiert haben.

Erstes Open Air Theater im Schlösslegarten

Das Heiligenzeller Schlössle soll immer mehr in den kulturellen Mittelpunkt der Bevölkerung rücken. In Heiligenzell soll es zentraler Ort für Kultur jeglicher Art werden. Von der Osterhasenjagd draußen auf dem großen Gelände bis zu Theateraufführungen unter freiem Himmel.

Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp freut sich am 14. Juli auf die erste Open Air Theaterveranstaltung im Schlösslegarten. Das Theater Baden-Alsace kommt mit seiner Bühne in den Schlösslehof, den es nur noch gelte zu bestuhlen. „Der fröhliche Weinberg“ heißt das Stück, das die Menschen erfreuen soll. Dass die Theatergruppe zu begeistern weiß, habe sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrem Stück „Unser Dorf soll schöner werden“ bewiesen. Im Sommer sollen die Menschen im sommerlichen Flair unter freiem Himmel zusammenkommen.

„Noch mehr Kultur soll hier in Heiligenzell Einzug halten“, so Schrempp. Im April sei zudem eine kleine Führung durch die Geschichte des Heiligenzeller Schlössle mit Ekkehard Klem, in Verbindung mit der Volkshochschule, geplant.

St. Martinsumzug in Heiligenzell

Vermisst wurde in Heiligenzell ein St. Martinszug. Kurzerhand wird diesen die Vereinsgemeinschaft in diesem Jahr organisieren. Geplant ist ein Laternenzug vom Rathaus zum Schlössle. Seit vergangenem Jahr ist das Schlössle auch ein beliebter Ort für Trauungen durch die Ortsvorsteherin. Im vergangenen Jahr waren es drei Trauungen für 2023 stehen bereits sieben im Plan.

Lesekultur hat auch auf dem Rathausplatz Einzug gehalten. Seit einem Jahr steht auf dem Platz ein öffentlicher Bücherschrank, der sich größter Beliebtheit erfreue. Viele Bücher wechseln ihre Besitzer. Nachhaltigkeit trifft nicht nur auf die Bücher zu. Aus dem Weihnachtsbaum wird auch in diesem Jahr ein Fasnachtsbaum. Ebenso wenig soll ein Baum für einen Osterbaum gefällt werden. „Wir lassen die Birken im Wald und nutzen unseren Baum am Rathaus“, betont Schrempp. Die Bürgerschaft dürfe sich auf viele Begegnungen in Heiligenzell freuen.

Die Veranstaltungen auf einen Blick

In Heiligenzell findet am Samstag, 1. April ein Osterbaum schmücken am Rathaus statt. Am Samstag, 8. April, wird eine Osterhasensuche am Schlössle veranstaltet. Eine Schlössleführung wird am Samstag.29. April, angeboten. Zudem wird es im Juli einen Jubiläumsnachmittag im Schlössle geben. Das Theater Baden-Alsace gastiert am Freitag, 14. Juli, mit dem Stück „ Der fröhliche Weinberg“ im Schlösslehof.