Die Wartezimmer in den Arztpraxen werden voll (Symbolbild)

Auch Flüchtlinge aus der Ukraine brauchen bei Krankheit einen Arzt. Doch wie sehen die aktuellen Kapazitäten in den Horber Arztpraxen aus?















Horb - Wegen des Kriegs in der Ukraine bereitet man sich in Horb mit einem Containerdorf auf weitere Flüchtlinge vor. Bis zu 150 Menschen sollen dort ab Frühjahr 2023 Platz finden. Sabine Eisele vom Landratsamt Freudenstadt erläutert, dass sich derzeit die wöchentlichen Zuweisungen von Ukraine-Flüchtlingen im einstelligen Bereich bewegten. Doch schon jetzt sei die ärztliche Versorgung eine große Herausforderung.

Werde jemand in den Sammelunterkünften krank, etwa in den bereitgestellten Turnhallen oder geplanten Containerdörfern wie in Horb, müsse ein Arzt gesucht werden, der die Behandlung übernimmt. Doch dies erweise sich für das Integrationsmanagement oftmals als Problem. "Es gibt schlicht zu wenig Ärzte, die noch neue Patienten aufnehmen", bringt Eisele die Situation auf den Punkt.

Auch Ukrainer müssen sich einen Arzt suchen

Zuerst erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz nur eingeschränkte Krankenhilfe für Akut- und Schmerzzustände. Erst mit erfolgtem Rechtskreiswechsel stehen ihnen die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung zu. "Dann sind sie mit den für alle gleich geltenden Herausforderungen bei der Suche nach Haus- oder Fachärzten konfrontiert", beschreibt sie die Lage.

Doch wie steht es um die Hausärzte oder ihre spezialisierten Kollegen in und um Horb? Gibt es hier momentan noch freie Plätze in den Wartezimmern?

Corona und Erkältungen als Grund für den Andrang

Claudia Möhrle, Allgemeinmedizinerin in Horb, berichtet über den aktuellen Zustand. "Wir können wegen der hohen Auslastung keine weiteren Patienten aufnehmen", erklärt sie. Grund für den Andrang seien grippale Infekte, aber auch Corona. "Wir haben in den vergangenen Jahren schon zusätzlich mehr Patienten aufgenommen", blickt Möhrle in die Zeit der Pandemie zurück.

Auch in der Praxis von Roland Gabor Marada ist es auf Nachfrage hin ähnlich. "Im Moment haben wir keine Kapazitäten. Wir sind voll und nehmen deshalb keine Leute mehr auf", heißt es dort.

Auch Fachärzte ein Problem

Besser sieht es hingegen in Mühringen aus. Susanne Schöller behandelt selbst regelmäßig Flüchtlinge. "Auf hausärztliche Termine werden sie nicht lange warten müssen", ist ihre Vermutung – wohl aber auf Facharzttermine.

Da vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine kommen, könnten Kinderärzte eine wichtige Anlaufstelle werden. Doch in der Praxis von Ioana-Cristina Oprea ist man schon jetzt am Limit. "Wir haben mittlerweile einen Aufnahmestopp und nehmen nur noch Patienten bis zu einem Jahr auf."

Notfälle, Neugeborene und chronisch Kranke würden auch weiterhin einen Platz erhalten, aber alle anderen müssten abgelehnt werden. Ursache für die große Zahl an kleinen Patienten ist eine Erkältungswelle, die zahlreiche Kleinkinder erwischt hat.

Mehr Personal bei Jugendtherapie in Horb

Lange Listen hat auch die Kinder- und Jugendpsychotherapie von Martin Rolle aus Pforzheim, der in Horb eine Außenstelle betreibt. "Anfragen haben wir jetzt genug. Durch die zwei Jahre Corona kommen viele Kinder und Jugendliche mit Ängsten und Depressionen zu uns", sagt er. Jetzt, wo die Schule wieder beginne, habe man es viel mit sozialen Ängsten zu tun. Kinder, die bisher im Homeschooling waren, sind nun häufig mit Selbstzweifeln konfrontiert. "Mögen mich die anderen?" oder "Kann ich das überhaupt schaffen?" seien oft gestellte Fragen.

Um der Nachfrage begegnen zu können, ist man ständig auf der Suche nach neuen Kollegen. "Im neuen Jahr wird eine weitere Kraft an die Außenstelle nach Horb gehen", zählt Rolle einen Erfolg auf. Manchmal schaffe seine Praxis es sogar, Patienten, die bei anderen Therapeuten keinen Platz fänden, zu übernehmen. "Und sollte es bei den ukrainischen Kindern und Jugendlichen einen hohen Bedarf an Therapie-Sitzungen geben, kann man sie vielleicht auch als Gruppen-Termine organisieren", lautet seine pragmatische Überlegung.