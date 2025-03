Beim neuen Wanderprogramm des Schwarzwaldvereins gibt es für jede Altersklasse ein Angebot, bei der sie auf ihre Kosten kommt, sind sich der Vorsitzende Herbert Fehrenbach, seine Stellvertreterin Ilse Behrendt und Wanderwartin Barbara Ketterer bei der Vorstellung des neuen Wanderprogramms einig.

Zum Programm-Auftakt gibt es eine Frühwanderung mit Frühstück auf dem Dreiheinerhof im Farmberg, zum Programm-Ende eine Adventswanderung im Dezember. Viele Wanderungen finden in Schonach und Umgebung statt. Auch auswärts ist der Schwarzwaldverein Schonach unterwegs, zum Beispiel bei der Tour auf dem Engelweg im Glottertal und in der Ravennaschlucht in Hinterzarten. Eine Wanderung findet in Gößlingen auf der Alb und in Hochemmingen statt.

Lesen Sie auch

Mit dem Dorfbüttel auf Tour

Im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Schonach beteiligen sich die Mitglieder an der Grenzwanderung und dem Angebot „Mit dem Dorfbüttel ums Dorf“. Der Stafettenlauf von der Wilhelmshöhe zur Kalten Herberge im Rahmen der 125-Jahr-Feier-Westweg steht auch auf der Agenda.

Bei den Donnerstagwanderungen, die einmal im Monat stattfinden, ist eine kürzere Tour geplant. Für die Nichtwanderer ist auch etwas geboten. Es findet ein Besuch auf dem Schmalzhof in Hofstetten sowie ein Tagesausflug auf den Säntis statt. Der mehrtägige Ausflug führt dieses Jahr in die Lüneburger Heide. Weiterhin gehört der gemütliche Hock am ersten Dienstag im Monat zum Portfolio des Vereins. Gäste und Freunde sind bei den Veranstaltungen willkommen, der Schwarzwaldverein freut sich auf eine rege Teilnahme.

Die Wanderhefte liegen in Schonacher Geschäften aus.