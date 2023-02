1 Während der Finalspiele am Sonntag war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. Foto: Baublies

Zwei Jahre mussten die Nachwuchskicker aus Lahr und Region warten, am Wochenende war es dann wieder soweit. Mit den Stadtmeisterschaften im Hallensportzentrum stand der Jahreshöhepunkt auf dem Plan. Drei Tage lang jagten mehr als 700 Spieler in sieben Altersklassen dem Ball hinterher, um am Sonntag dann beim großen Final-Four-Turnier den Pokal überreicht zu bekommen. Der Jubel bei den sieben Stadtmeistern war dementsprechend groß. Doch auch die anderen Teams wurden von den zahlreichen Zuschauern mit viel Applaus wieder aufgemuntert.

Gleich vier der sieben Titel gingen dabei an den Gastgeber und Veranstalter SC Lahr. Bei den E1-, D2-, D1- und C1-Junioren gewannen die Teams vom Sportclub. In drei Endspielen setzen sich die SC-Spieler gegen den FV Dinglingen durch, bei den D1-Junioren schlugen die Lahrer im Finale die SG im Schuttertal.

FV Sulz gewinnt bei den F-Junioren den Titel

Die Konkurrenz der F2-Junioren gewann das Team des FV Sulz, dass sich im Finale knapp mit 1:0 gegen Dinglingen durchsetze und so Stadtmeister wurde. Bei den C2-Junioren war am FV Ettenheim kein Vorbeikommen. Auch im Finale gewannen die FVE-Kicker mit 2:0 gegen das Team aus dem Schuttertal. Bei den E2-Junioren hieß der Sieger SG Oberweier II. Mit 4:1 wurde das Finale gegen die zweite Mannschaft aus Kürzell gewonnen.

Ein Höhepunkt war die Siegerehrung am Sonntagnachmittag, bei der der Lahrer Fußballprofi Robert Wagner den Siegern und Platzieren Pokale und Medaillen überreichte. In der Dienstagsausgabe werden wir noch ausführlich über das Turnier berichten.