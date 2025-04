Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Trachten- und Volkstanzgruppe Furtwangen.

Rückblick Die Vorsitzende Elke Dannecker und Schriftführerin Barbara Gehring konnten über ein umfangreiches Programm berichten. Dazu gehörte ein Probensonntag zusammen mit dem Heimatverein Schönwald auf dem Reinertonishof.

Lesen Sie auch

Schwerpunkte waren auch Heimatabende auf der Katharinenhöhe sowie im Fohrenhof in Unterkirnach. Unterhaltung wurde für die Bewohner des Altenheims St. Cyriak mit verschiedenen Tänzen geboten. Das Maibaumstellen in Schönwald bereicherte die Gruppe mit Tanzeinlagen.

Außerdem stand die Teilnahme an verschiedenen Umzügen in Niedereschach, beim Jubiläum des Musikvereins Schönenbach, beim Schinkenfest in Triberg und am Badischen Umzug beim Trödlermarkt auf dem Programm. Ein Höhepunkt war der Besuch der Landesgartenschau in Wangen, zusammen mit dem Heimatverein Schönwald und der Trachtengruppe Unterkirnach.

Das ist geplant Veranstaltet wird wieder ein Heimatabend auf der Katharinenhöhe, zusammen mit dem Heimatverein Schönwald und den Alphornbäsern Schönwald. Bei der Kulturwoche ist die Bewirtung vorgesehen. Mitgewirkt wird beim Kreistrachtentag anlässlich der 750-Jahr-Feier in Schönwald auf dem Reinertonishof. Geplant ist auch die Mitwirkung bei einem Abendkonzert auf dem Reinertonishof. In Unterkirnach will man sich am Dorffest mit Tänzen beteiligen.

Finanzen Karin Wintermantel konnte über einen soliden Kassenstand berichten. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne übernahm die Entlastung der Vorstandschaft und überbrachte die Grüße der Stadt und des Gemeinderats. Er bedankte sich für die Arbeit und den kulturellen Beitrag, verbunden mit Brauchtum und die positive Repräsentation der Stadt Furtwangen. Er leitete auch die Wahlen.

Wahlen Für das Amt des zweiten Vorsitzenden wurde kein Kandidat gefunden. Als Schriftführerin wurde Barbara Gehring einstimmig gewählt. Kassenprüfer sind Peter Gehring und Fridolin Bensel. Die Vorsitzende Elke Dannecker bedankte sich noch bei den Tanzleiterinnen Karin Wintermantel und Ursel Haberstroh. Dank ging auch an die Vertreterinnen aus Schönwald, Christine Zimmermann und Ulrike Ginter sowie Eberhard Günter aus Unterkirnach.

Auch an Musiker Andreas Reiner ging ein großer Dank. Er begleitet die Tänze der Trachten- und Volkstanzgruppe mit seinem Akkordeon schon seit vielen Jahren.

Kurz-Infos zum Verein: Die Trachten und Volkstanzgruppe wurde 1950 gegründet, viele Jahre geleitet von Erika Paulus. Leitung heute: Elke Dannecker. Der Verein ist Mitglied im Bund Heimat und Volksleben und hat 25 Mitglieder, davon acht aktive Tänzer.