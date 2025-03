Nach der Winterpause hat die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH die Bautätigkeiten im Stadtgebiet wieder aufgenommen. Sie geben einen kurzen Überblick über die weiteren verschiedenen Maßnahmen.

Baustellen Schwenningen

Schildmalergasse, Krummer Weg und Lindengasse: Anfang März haben die Arbeiten zur Verstärkung und Erneuerung der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) im Krummen Weg in Schwenningen begonnen. Die Arbeiten werden im Krummen Weg abschnittsweise durchgeführt, damit die Einschränkungen für Anwohner und Anlieger so gering wie möglich gehalten werden. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme wird auch die Lindengasse betroffen sein. Voraussichtliches Ende der Maßnahme soll im vierten Quartal sein.

Lesen Sie auch

Dickenhardtstraße: Mitte November gab es in der Schwenninger Dickenhardtstraße einen größeren Wasserrohrbruch. In rund 75 Minuten traten hier aus der Rohrleitung insgesamt 1100 Kubikmeter Wasser aus. Die Mitarbeiter der SVS waren schnell vor Ort und hatten den Teilbereich per Absperrschieber schnell vom Netz genommen, das Leck in der Leitung lokalisiert und defekte Teilstück demontiert und ersetzt. Das betroffene Teilstück in der Dickenhardtstraße wird nun komplett erneuert. Die Arbeiten werden im zweiten Quartal abgeschlossen sein.

Unsere Empfehlung für Sie Brücke Peterzeller Straße Und schon wieder kracht es an der Begrenzung in Villingen An der Brücke der Peterzeller Straße in Villingen hat schon wieder ein Laster die Höhenbegrenzung gerammt.

Karpfenweg: Im Karpfenweg in Schwenningen verlegt die SVS Stromleitungen auf einer Gesamtlänge von rund 300 Metern neu. Anwohner werden gebeten, ihre Mülltonnen zu den jeweiligen Abfuhrtagen am zentralen Müllsammelplatz am Paulusplatz zu bringen.

Beethovenstraße: Hier stehen Abschlussarbeiten in der Beethovenstraße im Bereich der Friedensschule an und es werden Wärmeleitungen verlegt. Im zweiten Quartal werden die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Baustellen Villingen

Am Kneippbad: Im Bereich des Villinger Kneippbades werden die Wasserleitungen erneuert. Für Fahrradfahrer und Fußgänger wird es hier Einschränkungen während der Bauphase geben. Der Fahrradweg wird über die Obere Waldstraße umgeleitet. Eine Zufahrt zum Hotel Rindenmühle ist möglich. Voraussichtliches Ende ist für das zweite Quartal vorgesehen.

St.-Nepomuk-Straße: In der Villinger St.-Nepomuk-Straße wird das SVS-Wärmenetz erweitert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein. In der Martin-Luther-Straße besteht aufgrund der Baumaßnahme in der St.-Nepomuk-Straße werktags zwischen 7 und 19 Uhr ein Halteverbot.

Baustellen in den Ortsteilen

Herzogenweiler: Ab 31. Mär wird die SVS in der Jägerhausallee neue Stromleitungen verlegen. Voraussichtliches Ende der Maßnahme soll im zweiten Quartal sein.

Rietheim: Ab der kommenden Woche beginnen die Arbeiten zur Neuverlegung von Stromleitungen. Die Straße zum Sportplatz muss für die Zeit der Bauarbeiten gesperrt werden. Zu den Trainingszeiten wird die Vollsperrung in Richtung Eckhalde und Sportplatz aufgehoben. Alle Infos zu den Baustellen der SVS finden sich unter www.svs-energie.de/baustellen.