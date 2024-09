Viele sehen zum ersten Mal ihre alte Heimat: Ein Familientreffen wie dieses hat es im Schuttertal noch nie gegeben

1 Das Organisationsteam um Leonie Xaver (von links) und Ingeborg Meier sowie (von rechts) Urban, Christian und Thea Himmelsbach – hier auf dem Mount Hood in Oregon – freut sich schon auf das große Fehrenbacher-Treffen. Foto:

Sie kommen aus Oregon, Illinois, Texas und Alaska ins Schuttertal: Für die „Fehrenbacher-Reunion“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Organisator Urban Himmelsbach erklärt, was am Wochenende – auch für Nicht-Mitglieder der Familie – geboten ist.









Link kopiert



Nicht Badisch, auch nicht Hochdeutsch, sondern Englisch wird am Sonntag in der Festhalle Schuttertal die dominierende Sprache sein. 52 Gäste aus den USA erwarten die hiesigen Organisatoren der „Fehrenbacher-Reunion“ zum großen Treffen. „Es wird ein bisschen dauern, bis man sich an jeden Dialekt gewöhnt hat. Aber nach einer Weile versteht man sich gut“, blickt Urban Himmelsbach lachend voraus. Er freut sich bereits sehr auf seine (entfernten) Verwandten von jenseits des Atlantiks. Alle sind sie Nachkommen des Fehrenbacher-Hofs.