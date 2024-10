„Die vergangenen Winter waren nicht leicht. Dennoch konnten wir Ski- und Snowboard-Kurse geben, welche dankbar angenommen wurden“, blickt Vorsitzender Joachim Fink, Vorsitzender des Skivereins, zurück.

Schließlich sei es oberstes Ziel, Kindern und Jugendlichen das Skifahren beizubringen und Erwachsenen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Lesen Sie auch

Die Skischule des Skivereins ist vom Deutschen Skiverband zertifiziert. „So garantieren wir bestens geschulte Lehrkräfte und einen optimalen Unterricht“, erklärt Isabel Juli, Leiterin der Skischule. Allerdings blickt der Vorstand mit Sorge auf die kommenden Jahre, was Schneeverhältnisse unter dem Einfluss des Klimawandels angeht. „Wir befürchten, in einigen Jahren in der Heimat keine Kurse mehr geben zu können, weil Schnee fehlt“, sagte Fink.

Vorstand neu besetzt

Zusätzlich zu den Kursen möchte der Skiverein in der kommenden Saison und im Sommer das Vereinsleben ankurbeln. In der Planung sind Drachensteigen, Fackelwanderung, Skibasar, Skikurse und Skiausfahrten und mehr.

Der Vorstand wurde inklusive einige Neubesetzungen einstimmig gewählt: Vorsitzender Joachim Fink; Stellvertreterin Annette Melvin; Kassierer Lucas Holzer; Schriftführerin Gabi Emminger; Kassenprüfer Uwe Hasenmaile und Saskia Dettling; Vergnügungswartin Melanie Holzer. Die Skischulleitung übernehmen Isabell Juli und Alexander Praun. Zudem entlasteten die Anwesenden Vorstand und Kassenwart.

Ehrungen

25 Jahre:

Ute Bauknecht, Ulrich Bauknecht, Elisa Bauknecht, Philipp Bauknecht und Lukas Bauknecht; 50 Jahre: Renate Hafner

50 Jahre:

Renate Hafner