Viele personelle Änderungen: Die Absicherung nach unten hat für die SG Schramberg/Sulgen Priorität

Mit erheblichen personellen Veränderungen die SG Schramberg/Sulgen in die Saison. Das Trainergespann ist neu und auch im Kader des Bezirksligisten hat sich einiges geändert.
Kajetan Kohlmann und Albijan Spahija übernahmen als Trainerduo, nachdem Suat Pala und Onur Hepkeskin zum Ende der Vorsaison ihren Abschied nahmen. Um für die nun beginnende Spielzeit fit und vorbereitet zu sein, standen über Wochen intensive Trainingseinheiten auf dem Programm. Kajetan Kohlmann, inzwischen 37 Jahre, wird von der Seitenlinie Regie führen, während Albijan Spahija (29) als Spielertrainer die Mannschaft auf dem Platz lenken will.