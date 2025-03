Religion in Triberg Großer Bahnhof für den neuen Priester

Am 11. Mai wird der Triberger Lukas Nagel zum Priester geweiht. Am 18. Mai folgt die Primiz, seine erste heilige Messe in der Heimatgemeinde. Rund um das Ereignis gibt es ein umfangreiches Programm in der Wasserfallstadt.