Viele Meldungen im Netz: Stromausfall legt Teile von Freudenstadt lahm

In einigen Gebieten von Freudenstadt ging am späten Sonntagabend nichts mehr. Mehrere Bürger melden längere Stromausfälle.

Das war wohl ein längerer Stromausfall kurz vor Mitternacht. Zahlreiche Facebook-Nutzer meldeten das in der Gruppe „Freudenstadt & Umgebung“. Auch auf der Internetseite „Stoerungsauskunft.de“ haben 172 einen Stromausfall gemeldet. Die ersten Nutzer melden dort um circa 22.40 Uhr, dass nichts mehr geht. Die meisten Freudenstädter meldeten die Störung im Zeitraum zwischen 23 und 0 Uhr.

Betroffen waren unter anderem die Südstadt von Freudenstadt, Manbach und Dietersweiler. Kurios: Auf der Störungsseite der NetzeBW sind keine Störungen für Freudenstadt verzeichnet, dafür aber mehrere zweiminütige Ausfälle in Dornstetten. Genannte Ursache: „Störungsursache im nachgelagerten Netz“.

Betroffene melden sich zu Wort

Was berichten die Facebook-Nutzer? Annette E.: „Der Strom war in der Südstadt circa 35 Minuten ganz weg.“ Eine weitere Nutzerin: „In Dietersweiler auch. Sitzen im Dunkeln. Nichts geht. Nicht mal Handynetz.“ Auch McDonald’s in Freudenstadt soll betroffen gewesen sein. „Bei McDonald’s auch. Wollte grad hin“, schreibt ein Freudenstädter. Wolfram S.: „In Dietersweiler ist alles tot seit 40 Minuten.“

Auch bei „Stoerungsauskunft.de“ melden sich Nutzer zu Wort: „Es ist alles ausgefallen! Bahnhof und Straßenbeleuchtung!“ Später kamen Meldungen in der Facebook-Gruppe, dass die Stromversorgung wiederhergestellt sei.

Eine Anfrage unserer Redaktion an NetzeBW ist derzeit noch nicht beantwortet.

Auch in der Vergangenheit gab es Stromausfälle in der Region

Die Region ist immer wieder von Stromausfällen betroffen. So waren ähnliche Gebiete bereits im Jahr 2022 von einer längeren Versorgungsunterbrechung betroffen. Auch in der Nachbarstadt Horb kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Stromausfällen.