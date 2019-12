Viele Kontrollen fallen aus Schlechtes Zeugnis für Lebensmittelkontrollen

Rekord-Börsengang

Aramco-Aktien starten am ersten Handelstag stark

Nach jahrelangem Aufschub kommen erstmals Aktien des Energieriesen Aramco an die Börse in Saudi-Arabien. Nur eine kleine Tranche wird gehandelt. Trotzdem zieht der Ölkonzern als nun wertvollstes Unternehmen am bisherigen Platzhirsch vorbei.