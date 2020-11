Viele Infizierte Wie wurde Rangendingen zum Corona-Hotspot im Zollernalbkreis?

Nach stetig steigenden Zahlen im Zollernalbkreis war übers Wochenende der Inzidenz-Wert dort erstmals leicht von über 120 auf 108 gesunken. In Rangendingen wurde am Montag der Höchststand der an Covid19-Erkrankten mit 39 Personen gezählt. Erstmals seit Tagen war am Dienstag kein neuer Patient hinzugekommen. Angesichts der hohen Infiziertenzahlen ist auch die Zahl der Rangendinger, die sich in Quarantäne befinden, hoch. 52 Personen müssen derzeit zu Hause bleiben. 27 Prozent von ihnen sind erkrankt.

Angesichts dieser beunruhigenden Zahlen herrscht zwar keine Unruhe bei den Einwohnern, doch eine gewisse Unsicherheit ist hier und da zu spüren. Doch natürlich ist Corona das Thema Nummer Eins im Ort. Unter vorgehaltener Hand wird Allerlei gemunkelt, wo sich die Personen angesteckt haben könnten.

An diesen Spekulationen will man sich auf dem Rangendinger Rathaus allerdings bewusst nicht beteiligen. Von dort heißt es konsequent, dass es keine zentrale Knotenpunkte oder Ereignisse gebe, auf welche die hohen Zahlen zurückzuführen sein könnten. Vielmehr handle es sich um eine "wilde Mischung" unterschiedlichster Einzelpersonen und Familien, die nur wenig oder zum Teil sogar gar nicht miteinander in Verbindung stünden, wurde verlautet.

Beweise gibt es nicht und Rückverfolgungen sind nicht möglich

Natürlich könne man Vermutungen anstellen, doch Beweise gebe es nicht und konkrete Rückverfolgungen seien auch nicht möglich. Umso mehr Bedeutung wird auf dem Rathaus hingegen dem "eigenverantwortlichen Verhalten" aller Bürgerinnen und Bürger beigemessen. Umso mehr gelte es jetzt, vorsichtig zu sein und die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, lautet der eindeutige Appell aus dem Rathaus.

Die Situation im Kindergarten ist derweil unverändert. Dort musste am Freitag das "Maxi-Haus" der Fünf- und Sechsjährigen wegen der Corona-Erkrankung einer Erzieherin geschlossen werden. Mittlerweile wurden zwei weitere Erzieherinnen der Maxis negativ getestet. Die Ergebnisse der drei übrigen Erzieherinnen stehen noch aus, so Kindergartenleiterin Elisabeth Sinz.

Sondertermin für Kinder

Für die Kinder war am Dienstag in der Corona-Testambulanz in Balingen ein Sondertermin anberaumt. Dort konnten die Kinder auf freiwilliger Basis auf Covid19 getestet werden, so Sinz. Ergebnisse, ob es auch unter den Kindern Infizierte gibt, lagen noch nicht vor.

Auswirkungen hat Corona auch auf das heute stattfindende St.-Martins-Fest im Kindergarten, wie die Leiterin weiter erzählt. Besonders trifft es natürlich auch hier die Maxis. Für sie wäre laut Sinz ein Laternen-Marsch beabsichtigt gewesen. Doch jetzt können die Kinder das Lichterfest nur zu Hause in ihren Familien feiern. Um die Enttäuschung etwas zu mildern, hätten ihnen die Erzieherinnen die im Kindergarten gebastelten Laternen und eine gebackene Martinsgans kontaktlos nach Hause geliefert, so Sinz.

Gebastelte Laternen wurden den Maxis nach Hause gebracht

Für die anderen Kinder findet heute intern im Kindergarten das Martinsfest in kleinerem Rahmen statt. Die große gemeinsame Feier wie in den vergangenen Jahren war bereits im Vorfeld wegen der verschärften Corona-Regeln abgesagt worden.