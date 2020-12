Viele Hindernisse Planungen für Norma-Markt in Schramberg

Jürgen Reuter (Aktive Bürger) regte an, diesen so zu bauen, damit er "überfahren" werden könne. Das könne man in den anstehenden Gesprächen mit allen Beteiligten anregen, stellte Liebrich in Aussicht. "Waldmössingen freut sich, dass das Vorhaben in Angriff genommen wird", wusste Joachim Kaupp (CDU). Er regte an, neben dem Kreisverkehr auch die angrenzenden Mittelinseln "überfahrbar" zu gestalten, da dort viel Lkw-Verkehr herrsche. Das sei mit dem Fußgängerverkehr nicht vereinbar, machte Liebrich wenig Hoffnung.

Emil Rode (Freie Liste) wollte wissen, ob der momentan landwirtschaftlich genutzte Standort der einzig mögliche gewesen sei. Es sei, so Liebrich, die schnellste Möglichkeit, ein solches Vorhaben umsetzen zu können. "Hier sind wir schon weit im Verfahren und auch die Fläche ist geeignet", befand der Stadtplaner. Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) regte einen Grünstreifen zwischen Gebäude und Wohnbebauung an.

Noch zu viele Ungewissheiten

Auf einen Zeitpunkt für die Eröffnung wollte Liebrich sich auch auf mehrmaliges Nachbohren der Beteiligten nicht festnageln lassen. Dafür gebe es noch zu viele Ungewissheiten im gesamten Verfahren. Wenn der Gemeinderat dem Projekt zustimme, gebe es einen Termin mit den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange. Nach einer Anpassung des Flächennutzungsplanes erfolge eine öffentliche Auslegung der Pläne.

Vorgesehen ist eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern. Die 84 Stellplätze sollen in Richtung Winzeln angesiedelt werden, um die Lärmbelastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Das Gebäude werden im Eigentum des Investors sein, schloss Liebrich.