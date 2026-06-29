Viele Haushalte betroffen: Strom fällt in Albstadt länger aus – jetzt steht die Ursache fest

Einige Haushalte des Albstädter Stadtteils Ebingen hatten am Samstagabend keinen Strom. Zunächst waren zwei Stromkreise von der Störung betroffen. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Große Teile des Albstädter Stadtteils Ebingen waren am vergangenen Samstag von einem Stromausfall betroffen. Über die Hintergründe informieren die Albstadtwerke am Montagabend in einer Pressemitteilung.

Nach Angaben des Energieversorgers sei es am Samstagabend kurz vor 20 Uhr zu einem Doppelerdschluss in Ebingen gekommen. Betroffen waren zwei Stromkreise von der Berliner Straße Richtung Gartenstraße und in Richtung Schmiechastraße bis zur Mazmannhalle. Insgesamt seien circa 20 Umspannstationen mit den angeschlossenen Objekten betroffen gewesen.

Die Mitarbeiter der Albstadtwerke konnten durch Umschaltmaßnahmen die Versorgung rasch wiederherstellen. Ein Stromkreis war nach rund 40 Minuten wieder versorgt, im anderen Stromkreis dauerte dies circa 50 Minuten, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Drei Stromkreise betroffen

Doch damit nicht genug: Im Zuge der Umschaltarbeiten sei es gegen 20:38 Uhr in einem weiteren Stromkreis vom Umspannwerk in Richtung Kläranlage und Eselmühle zu einer zusätzlichen Störung gekommen. Dort waren rund zehn meist kundeneigene Umspannstationen betroffen. „Nachdem auch diese Kabelstörung eingegrenzt war, konnte der Stromkreis gegen 22.10 Uhr wieder versorgt werden“, informieren die Albstadtwerke. Lediglich die Bewohner der Gebäude zwischen Wasserwerk und Eselmühle brauchten noch etwas Geduld: Dieser Bereich konnte erst nach Mitternacht wieder über ein Notstromaggregat versorgt werden.

Albstadtwerke beginnen Reparatur

Heißt: Insgesamt hatten die Albstadtwerke an diesem Abend drei Kabelstörungen an erdverlegten Leitungen im Mittelspannungsnetz zu verzeichnen. Diese seien teils gleich am Sonntagmorgen geortet worden, um mit den Reparaturarbeiten beginnen zu können.