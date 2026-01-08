Viele geplant: Das ist das Motto der Hornberger Fasnet in diesem Jahr

Das Häsabstauben am Dreikönigstag läutet für die Hornberger Narren traditionell die fünfte Jahreszeit ein. Zunftmeister Antonio D’Ambrosio und Vizin Carmen Blum freuten sich über die große Narrenschar, die in die Zunftkammer gekommen war. „Die Fasnet dieses Jahr wird mit 43 Tagen kurz und knackig“, kündigte D’Ambrosio ein im Vergleich zu 2025 um 15 Tage reduziertes närrisches Treiben an. Das Programm ist straff, denn die Hornberger werden an drei Narrentreffen teilnehmen.

Mit der Fahrt nach Ägeri zur Inthronisation steht schon dieses Wochenende der erste Auswärtstermin an (siehe Info). Das Fasnetsmotto dieses Jahr wird heldenhaft: „Der Schurke flieht, es kommt der Held – Willkommen in Hornbergs Narrenwelt!“

Am Fasnetssamstag werden mehr als 1000 Hästräger erwartet

Die zahlreichen örtlichen Veranstaltungen und die Teilnahme an auswärtigen Umzügen erfordern einiges an Organisation und leben vom Engagement der Narren, betonte D’Ambrosio. „Ohne euch ging nichts und dafür herzlichen Dank“, lobte der Zunftmeister. So werden beim abendlichen Fackelumzug am Fasnetssamstag 37 Zünfte und mehr als 1000 Hästräger erwartet.

Auch der große Umzug am darauffolgenden Sonntag verspricht mit ähnlich vielen Teilnehmenden ein buntes Erlebnis. Es zeichne sich schon jetzt ab, dass die Ausrichtung des Narrentreffens 2027 in Hornberg ein tolles Ereignis wird, meinte der Zunftmeister. Geplant ist unter anderem, auch den Schlachthof der ehemaligen Metzgerei Wöhrle und den Schulhof für Feiern zu integrieren.

Jüngste Neuaufnahme ist drei Jahre alt

Mit großem Applaus wurden die neuen Mitglieder zu ihrem ersten Häsabstauben willkommen geheißen. Jüngste Neuaufnahme ist der drei Monate alte Oskar Ruf, der auf dem Arm seiner Mutter die erste Schunkelrunde der diesjährigen Fasnet mitmachte. Zuvor war zeremoniell die mit Ketten gesicherte Holzkiste mit dem Hornberger Horn und Hansele geöffnet worden. D’Ambrosio und Vize-Zunftmeisterin Carmen Blum öffneten gemeinsam das Vorhängeschloss und entstaubten die Masken sorgsam unter dem Beifall der Narren.

Standesgemäß eröffnete D’Ambrosio mit wohl gesetzten Reimen die fünfte Jahreszeit. Mit einem vom Zunftmeister verfassten Gedicht endete der offizielle Teil lyrisch, was mit einem donnernden dreifachen „Narri, Narro“ gefeiert wurde. Anschließend wurde geschunkelt, geplaudert und die erste Ausgabe der Häs fand statt. Die Termine der Fasnetsbälle und weitere Veranstaltungen sind online auf der Homepage unter narrenzunft-hornberg.de angegeben.

Die kommenden Fastnachtstermine

10. Januar:

Fahrt nach Ägeri zur Inthronisation Wochenende 17. und 18. Januar:

Teilnahme am VSAN-Landschaftstreffen Donau in Ehingen 25. Januar:

Teilnahme am Narrentreffen anlässlich des 33-jährigen Jubiläum der Höllenhunde Hofstetten Wochenende 31. Januar und 1. Februar:

VSAN-Landschaftstreffen Schwarzwald Furtwangen. Die hohen Tage in Hornberg beginnen am Schmutzigen Dunschdig, 12. Februar, mit unter anderem dem Rathaussturm. Am 14. Februar wird eingeladen zum Fackelumzug mit anschließendem Hörnerball. Der große Umzug ist am Sonntag, 15. Februar, abends ist Zunftball in der Stadthalle.