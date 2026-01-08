Viele geplant: Das ist das Motto der Hornberger Fasnet in diesem Jahr

Mit dem traditionellen Häsabstauben am Dreikönigstag haben die Hornberger Narren die Fasnet 2026 eröffnet.
Das Häsabstauben am Dreikönigstag läutet für die Hornberger Narren traditionell die fünfte Jahreszeit ein. Zunftmeister Antonio D’Ambrosio und Vizin Carmen Blum freuten sich über die große Narrenschar, die in die Zunftkammer gekommen war. „Die Fasnet dieses Jahr wird mit 43 Tagen kurz und knackig“, kündigte D’Ambrosio ein im Vergleich zu 2025 um 15 Tage reduziertes närrisches Treiben an. Das Programm ist straff, denn die Hornberger werden an drei Narrentreffen teilnehmen.